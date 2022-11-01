Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2022 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2022 21:45
    ABONE OL

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım

    Şimdilerde İYİ Parti Genel Başkanı olan ve her fırsatta başörtüsüne destek veren hatta kimi zaman başörtüsü takıp konuşma yapan Akşener, 28 Şubat döneminde askerin karşısında olduğunu da söylemişti. Daha önce Meral Akşener'in 28 Şubat dönemindeki videoları ortaya çıkmış ve şu anki söyleminden tam tersi davrandığı askeri vesayetin yanında yer aldığı ifşa olmuştu. Meral Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında kaydedilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda Akşener "Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım" diyerek 28 Şubat'taki askeri vesayetle işbirliği yaptığını bir nevi itiraf etti.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’in itirafı gündeme bomba gibi düştü

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu günlerde Millet İttifakı'nda ve 6'lı masada bir yandan kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin kollarken diğer yandan da muhafazakar çevreyi kaybetmemek için açıklamalarda bulunuyor. Hatta Akşener Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı için "ne gerek vardı" ifadesini de kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı daha önce de başörtüsüyle kürsüye çıkıp konuşma yapmış ve hatta 28 Şubat'ta askeri vesayetin karşısında durduğunu söylemişyi. Sonrasında ortaya çıkan videolar Akşener'in o günlerde askerin yanında yer aldığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir video gündeme bomba gibi düştü.

    "REFAH-ANA HÜKÜMETİNİ BEN YIKTIM"
    Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programına katılan Meral Akşener, programın çekimine ara verilen anlarda Birand'la yaptığı kısık sesli konuşmada "Ben kadın kolları başkanlığımda 8 ayda 45 il gezdim. Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım, 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilat bünyesinde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı" ifadeleri duyuluyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yürek Çıkmazı
    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım
        SON DAKİKA