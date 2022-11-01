İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu günlerde Millet İttifakı'nda ve 6'lı masada bir yandan kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin kollarken diğer yandan da muhafazakar çevreyi kaybetmemek için açıklamalarda bulunuyor. Hatta Akşener Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı için "ne gerek vardı" ifadesini de kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı daha önce de başörtüsüyle kürsüye çıkıp konuşma yapmış ve hatta 28 Şubat'ta askeri vesayetin karşısında durduğunu söylemişyi. Sonrasında ortaya çıkan videolar Akşener'in o günlerde askerin yanında yer aldığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir video gündeme bomba gibi düştü.

"REFAH-ANA HÜKÜMETİNİ BEN YIKTIM"

Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programına katılan Meral Akşener, programın çekimine ara verilen anlarda Birand'la yaptığı kısık sesli konuşmada "Ben kadın kolları başkanlığımda 8 ayda 45 il gezdim. Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım, 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilat bünyesinde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı" ifadeleri duyuluyor.