TBMM Genel Kurulu’nda, yapılan oylamada RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

TBMM Genel Kurulu 'nda, RTÜK'ten boşalan bir üyelik için yapılan gizli oylamada; Mete Hacıarifoğlu seçildi.Detaylar geliyor...

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973'te Karabük'te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.