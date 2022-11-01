Haberler Güncel Videoları Meral Akşenir’in 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım

Meral Akşenir’in 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım

Meral Akşenir’in 28 Şubat yalanı böyle patladı: Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım
01.11.2022 21:47

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:53
Yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6...
Güncel 04:30
Bakan Çavuşoğlu kritik...
Güncel 01:40
Bakan Soylu’dan...
Güncel 01:04
Ayça Erturan 1 yaşına basan...
Güncel 01:49
Başkan Erdoğan’dan ‘’Togg’’...
Güncel 34:47
Ömer Çelik’ten önemli...
Güncel 00:18
Vahap 'PKK'lı' Seçer savunma...
Güncel 01:10
Maden faciasında gözaltındaki...
Güncel 01:44
Şebnem Korur Fincancı...
Güncel 02:54
Başkan Erdoğan yerli ve milli...
Güncel 11:26
İlk seri üretim TOGG banttan...
Güncel 04:16
Yerli ve milli otomobil TOGG...

Şimdilerde İYİ Parti Genel Başkanı olan ve her fırsatta başörtüsüne destek veren hatta kimi zaman başörtüsü takıp konuşma yapan Akşener, 28 Şubat döneminde askerin karşısında olduğunu da söylemişti. Daha önce Meral Akşener'in 28 Şubat dönemindeki videoları ortaya çıkmış ve şu anki söyleminden tam tersi davrandığı askeri vesayetin yanında yer aldığı ifşa olmuştu. Meral Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında kaydedilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda Akşener "Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım" diyerek 28 Şubat'taki askeri vesayetle işbirliği yaptığını bir nevi itiraf etti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA