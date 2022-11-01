Yunanistan'ın Ege'de provokasyona soyundu! Türk sahil güvenlik personelimize silah doğrulttu! Misliyle karşılık verildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Ege'de yaptığı alçak provokasyona yanıt verildiği paylaşıldı.

İşte açıklamanın detayları:

Sisam Adası güneyinde kayıp şahısların bulunması maksadıyla bir sahil güvenlik botu görevlendirilmiştir. Yunanistan unsurları tarafından icra edilen arama kurtma faaliyetlerine destek veremye hazır olunduğu bildirilmiş, ancak kabul edilmemiştir.



Sisam Adasının güneyinde arama kurtarma çalışmaları sırasında Yunan bot personeli Türk sahil güvenlik personeline silah doğrulmuş, misliyle cevap verilmiştir.



Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına girilerek manevralar yapıldığıan dair Yunan haber sitelerinde asılsız iddialar yer almıştır.