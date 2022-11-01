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    • 01.11.2022 12:10
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    Sapık Fuat Avni'nin restoranında ifşa kavgası: 14 yaş küçük sevgilisi gemileri yaktı

    15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün yalanları ve algı operasyonuna dayalı gerçek dışı iddialarını paylaşan 'fuatavni' hesabının kurucusu Said Sefa'nın mesajları ifşa oldu. Sefa'nın ağabeyinin çocuklarına bakıcılık yapan, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle aaldatma nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu ortaya çıktı. FETÖ'cü teröristin ağabeyiyle işlettiği restoranın mutfağında çalışan sevgilisinin, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı belirlendi. Restoranın FETÖ'cü teröristlerin buluşma noktası olduğu ortaya çıkarken, Sefa'nın yakın zamanda işletmenin kapısına kilit vurduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    Sapık Fuat Avni’nin restoranında ifşa kavgası

    15 Temmuz darbesi öncesi operasyonel 'fuatavni' hesabını yöneten FETÖ'cü terörist Said Sefa'nın yasak aşk skandalı ortaya çıktı. Daha önce ağabeyinin çocuklarına bakıcılılık yapan sevgilisini, Kanada'da işlettikleri restoranın mutfağında çalıştırdığı öğrenildi. Sefa'nın ifşa olan mesajlarının ardından şiddetli bir tartışma yaşayan çiftin, ayrılık noktasına geldiği öğrenildi. Yakınları Sefa'nın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinin Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığını belirtti.

    FETÖ'CÜLERİN BULUŞMA NOKTASI
    FETÖ'cü Said Sefa, yurt dışına kaçışının ardından ağabeyi ile birlikte bir restoranı devraldı.

    İsmini değiştirerek işletmeye aldığı restoranda çalışan terörist ağabey-kardeşin, girişimi başarısızlıkla sonuçlansa bile örgüt içi ilişkiler adında önemli bir merkez oldu.

    Sefa, kaçak teröristlerin buluşma noktası haline gelen restoranda, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisine iş verdi.

        Sık sık sosyal medya hesabından restorana dair paylaşımlarda bulunan Sefa, yakın bir zamanda işletmeyi kapattı.

        Ancak örgüt içi tartışmalara neden olan sevgilisi ile de ayrılık noktasına geldi.

        MESAJLARI İFŞA OLDU
        FETÖ'nün propaganda sitelerinden olan Haberdar gazetesinin Genel Yayın yönetmenliğini yapan Sefa'nın ortaya çıkan yazışmalarında, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne casusluk yaparak çalıştığını itiraf ederken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri için rapor hazırladığını ve kazandığı parayı da yazdığı görüldü.

        Casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Sefa'nın yazışmalarında, eşleri FETÖ'den ceza almış ve hapiste bulunan kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de tespit edilmişti.

        SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI
        Said SEFA'nın kendi twitter hesabı üzerinden sevgilisi olarak paylaştığı kişinin Özlem T. olduğu öğrenildi.

            Said Sefa'nın Cevheri Güven'e destek vermek amacıyla sevgilisi Özlem T. ile birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamış daha sonra paylaşımı silmişti. 44 yaşındaki Said Sefa'nın ile 30 yaşındaki Özlem Tekçe ile olan ilişkisinin detayları ortaya çıktı.

            AĞABEYİNİN ÇOCUKLARINA BAKICILIK YAPTI
            Said Sefa'nın ağabeyi Mustafa Solak'ın Özlem T.'nin doğduğu ﻿Batman'daki ﻿köyün okulunda öğretmen olduğu, bu süreçte Mustafa Solak'ın çocukları için bakıcıya ihtiyaç duyduğu, o dönemde 15'li yaşlarda olan Özlem T.'nin Solak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladığı, Solak ailesinin muhafazakar bir hayat tarzına sahip Özlem T. ile iyi anlaştığı, Said Sefa'nın ise kendisinden 14 yaş küçük Özlem T. ile internet üzerinden yakınlık kurmaya çalıştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.

            AİLESİ KARŞI ÇIKTI
            Özlem T.'nin ailesinin ilk etapta Said Sefa'nın FETÖ/PDY mensubu olması ve aralarındaki yaş farkından dolayı söz konusu ilişkiye karşı çıktıkları ancak Said Sefa'nın vaatleri sonucu ilişkiye izin verdikleri, 2019 yılında Said Sefa'nın Kanada istihbaratıyla kurduğu temaslar neticesinde vizesi hızlı bir şekilde olumlu sonuçlandırılan Özlem T'nin Kanada'ya gittiği öğrenildi.

                SAPIK MESAJLARDAN KAVGA ÇIKTI
                Said Sefa'nın başı kapalı olan Özlem T'nin başını açması yönünde baskı yaptığı, Sefa'nın ısrarları neticesinde Özlem T'nin başını açtığı, Sefa'nın henüz dil öğrenmemiş olan Özlem T'yi lokantasının mutfak kısmında zorla çalıştırdığı öğrenildi.

                Said Sefa'nın son dönemde internete yansıyan cinsel içerikli görüntüleri sonrasında Özlem T. ile aralarında büyük bir kavga yaşandığı, basına yansıyan fotoğraflardan ve aldatılmaktan büyük rahatsızlık duyan Özlem T.'nin Said Sefa'dan ayrılmak istediği ancak ailesine ve Kanada'daki tanıdıklarına "Said Sefa ile mutlu olduğunu, aralarında bir problem olmadığını" söylemek zorunda kaldığı öğrenildi.

                Kadının Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

                14 YAŞ KÜÇÜK ÇIKTI
                Sosyal medya hesabından "Hodri Meydan" diyerek kamu görevlilerine sözde meydan okuyan Said Sefa özel hayatıyla ilgili de konuştu.

                Sefa "Şu an ki eşim vize alarak, öyle bir şey oldu ki zaten ilginç bir şekilde Türkiye'de kimseye vize çıkmazken kendisine vize çıktı ve kendisi de buraya geldi. Kendisiyle birkaç sadece birkaç eş dost aile arasında diyebileceğim nikahla evliliğimizi başlatmış olduk. Geçen twitterdan paylaştığım, işte bu evim yanımdaki sevgilim dediğim kişi oydu. Bana göre çok genç görüldüğünden ki benden 10 yaş genç, ama çok daha genç göründüğünden hatta kızım olduğunu düşünenler oldu. Yanımdaki kişi eşimdi şu an eşimle beraber yaşamaya devam ediyoruz" dedi.
                    Yürek Çıkmazı
                    Haberler Güncel Sapık Fuat Avni'nin restoranında ifşa kavgası: 14 yaş küçük sevgilisi gemileri yaktı
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