Sapık Fuat Avni'nin restoranında ifşa kavgası: 14 yaş küçük sevgilisi gemileri yaktı

15 Temmuz darbesi öncesi operasyonel 'fuatavni' hesabını yöneten FETÖ'cü terörist Said Sefa'nın yasak aşk skandalı ortaya çıktı. Daha önce ağabeyinin çocuklarına bakıcılılık yapan sevgilisini, Kanada'da işlettikleri restoranın mutfağında çalıştırdığı öğrenildi. Sefa'nın ifşa olan mesajlarının ardından şiddetli bir tartışma yaşayan çiftin, ayrılık noktasına geldiği öğrenildi. Yakınları Sefa'nın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisinin Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığını belirtti.
FETÖ'CÜLERİN BULUŞMA NOKTASI
FETÖ'cü Said Sefa, yurt dışına kaçışının ardından ağabeyi ile birlikte bir restoranı devraldı.
İsmini değiştirerek işletmeye aldığı restoranda çalışan terörist ağabey-kardeşin, girişimi başarısızlıkla sonuçlansa bile örgüt içi ilişkiler adında önemli bir merkez oldu.
Sefa, kaçak teröristlerin buluşma noktası haline gelen restoranda, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisine iş verdi.