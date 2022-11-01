Sapık Fuat Avni'nin restoranında ifşa kavgası: 14 yaş küçük sevgilisi gemileri yaktı

MESAJLARI İFŞA OLDU

FETÖ'nün propaganda sitelerinden olan Haberdar gazetesinin Genel Yayın yönetmenliğini yapan Sefa'nın ortaya çıkan yazışmalarında, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne casusluk yaparak çalıştığını itiraf ederken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri için rapor hazırladığını ve kazandığı parayı da yazdığı görüldü.

Casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Sefa'nın yazışmalarında, eşleri FETÖ'den ceza almış ve hapiste bulunan kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de tespit edilmişti.

SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Said SEFA'nın kendi twitter hesabı üzerinden sevgilisi olarak paylaştığı kişinin Özlem T. olduğu öğrenildi.