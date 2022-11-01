Yine metrobüs çilesi! Dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraklerinden İETT'ye bağlı araçlar kaza ve arızalar sebebiyle yollarda kalıyor.

Otobüs ve metrobüslerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.

METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Avcılar'da ön sağ lastiğindeki balataların aşırı ısınması sonucu duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.