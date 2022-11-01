Yine metrobüs çilesi! Dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraklerinden İETT'ye bağlı araçlar kaza ve arızalar sebebiyle yollarda kalıyor.
Otobüs ve metrobüslerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.
METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Avcılar'da ön sağ lastiğindeki balataların aşırı ısınması sonucu duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Küçükçekmece yönünden bugün saat 09.00 sıralarında sefer yapan metrobüsün ön sağ lastiğinden duman çıktığı fark edildi. Metrobüs şoförü, durakta yolcuları tahliye ederek, yangın tüpüyle lastikte ısınan balatalara müdahale etti.
ÇEKİCİYLE GÖTÜRDÜLER
Yolcular diğer metrobüslere bindi. Arıza ve aksama sebebiyle yoğunluk oluşurken metrobüs çekiciyle götürüldü.
AVCILAR'DA 99 KİŞİ YARALANMIŞTI
İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz ay fecir bir metrobüs kazası yaşanmıştı. Kaza sonrası İstanbul trafiği kilitlenirken 99 vatandaş yaralanmıştı.