Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2022 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 10:57
    ABONE OL

    Hakurk'ta PKK'ya darbe! 2'si daha sarı torbaya sokuldu

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

    2’si daha sarı torbaya sokuldu!

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

    "KAYNAĞINDA KURUTMAKTA&NBSP;KARARLIYIZ"
    Operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

    "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Engin Özkoç’a fezleke!
    Haberler Güncel Hakurk'ta PKK'ya darbe! 2'si daha sarı torbaya sokuldu
        SON DAKİKA