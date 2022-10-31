Hakurk'ta PKK'ya darbe! 2'si daha sarı torbaya sokuldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
"KAYNAĞINDA KURUTMAKTA&NBSP;KARARLIYIZ"
Operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde;
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"