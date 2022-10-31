Şarkıcı Kıraç'tan Özgür Demirtaş tespiti: Türkiye bunların umurunda değil bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır

Son yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık pompayalan Ekonomist Özgür Demirtaş bu kez gerçekler karşısında gösterdiği tahammülsüzlükle gündeme geldi.
Sosyal medyadaki belli çevreler tarafından parlatılan ve asılsız iddialar ve göndermelerle ekonomi üzerinden manipülasyon girişiminde bulunan Özgür Demirtaş bu kez şarkıcı Kıraç tarafından adeta harcandı.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN ELEŞTİRİ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ
Hindistan'da köprüde yaşanan facianın görüntülerini paylaşan Özgür Demirtaş, "3. dünya ülkesinden görüntüler… Sorsan Nükleer Bombaları var, Ucuzcu sanayileri var ama Halkları SEFALET içinde…" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'a yanıt veren bir vatandaş "Her paylaşımda subliminal mesajlarla neyi amaçlıyorsun? Özgür Demirtaş, Bundan 30-40 sene önce gelişmiş bir ülkemiydi Hindistan da bugün ucuzcu sanayi ile sefaleti yanyana kullanıp gönderme yapıyorsun? Muhalefet liderliğine mi oynuyorsun? Çık meydana, Bay Çokbilmiş Seni görelim!" ifadeleriyle Demirtaş'ı eleştirdi.
HEDEF GÖSTERİP İŞİNDEN ETMEYE ÇALIŞTI
Eleştiri karşısında tahammülsüzlük örneği sergileyen Demirtaş, "Cihangir Sağır diye internete baktım KİMSE olmadığı ortaya çıktı Allahım yarabbim bu nasıl bir ezikliktir, Hindistan ile ilgili bir paylaşımı hiçbir yerinde Türkiye geçmediği halde ülkeye bağlamak? Cihangir şöyle diyeyim, senin gibileri eğitmezsek ülkemiz o zaman Hindistan olur. Bir de baktım Turkcell çalışanıymış. Videolarını gören (kıymetli hemşerilerim falan) İlçe teşkilatı Başkan adayı falan sanır… Turkcell kaliteli şirkettir, böyle profillere izin vermez sanırım." ifadeleriyle kendisini eleştiren şahsın işten çıkarılmasını talep etti.