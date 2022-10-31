Şarkıcı Kıraç'tan Özgür Demirtaş tespiti: Türkiye bunların umurunda değil bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır

"BIKTIM BU KİBİRDEN"

Demirtaş'ın açıklamalarının ardından bir kibir gördüğünü ifade eden Kıraç, "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" dedi.

"SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN"

Demirtaş "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına." ifadelerini kullandı.