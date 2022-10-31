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    • 31.10.2022 14:02
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    Şarkıcı Kıraç'tan Özgür Demirtaş tespiti: Türkiye bunların umurunda değil bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır

    Ünlü şarkıcı Kıraç, her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alan ve karamsarlık pompalayan Özgür Demirtaş'ın portresini çizdi! Kıraç daha önce Twitter üzerinden bir tartışma yaşadığı Özgür Demirtaş'ın kendisini engellediğini belirten bir görsel paylaşarak, "Türkiye bunların umurunda değil.Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kıraç’tan Özgür Demirtaş tespiti!

    Son yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık pompayalan Ekonomist Özgür Demirtaş bu kez gerçekler karşısında gösterdiği tahammülsüzlükle gündeme geldi.

    Sosyal medyadaki belli çevreler tarafından parlatılan ve asılsız iddialar ve göndermelerle ekonomi üzerinden manipülasyon girişiminde bulunan Özgür Demirtaş bu kez şarkıcı Kıraç tarafından adeta harcandı.

    ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN ELEŞTİRİ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ
    Hindistan'da köprüde yaşanan facianın görüntülerini paylaşan Özgür Demirtaş, "3. dünya ülkesinden görüntüler… Sorsan Nükleer Bombaları var, Ucuzcu sanayileri var ama Halkları SEFALET içinde…" ifadelerini kullandı.

    Demirtaş'a yanıt veren bir vatandaş "Her paylaşımda subliminal mesajlarla neyi amaçlıyorsun? Özgür Demirtaş, Bundan 30-40 sene önce gelişmiş bir ülkemiydi Hindistan da bugün ucuzcu sanayi ile sefaleti yanyana kullanıp gönderme yapıyorsun? Muhalefet liderliğine mi oynuyorsun? Çık meydana, Bay Çokbilmiş Seni görelim!" ifadeleriyle Demirtaş'ı eleştirdi.

    HEDEF GÖSTERİP İŞİNDEN ETMEYE ÇALIŞTI
    Eleştiri karşısında tahammülsüzlük örneği sergileyen Demirtaş, "Cihangir Sağır diye internete baktım KİMSE olmadığı ortaya çıktı Allahım yarabbim bu nasıl bir ezikliktir, Hindistan ile ilgili bir paylaşımı hiçbir yerinde Türkiye geçmediği halde ülkeye bağlamak? Cihangir şöyle diyeyim, senin gibileri eğitmezsek ülkemiz o zaman Hindistan olur. Bir de baktım Turkcell çalışanıymış. Videolarını gören (kıymetli hemşerilerim falan) İlçe teşkilatı Başkan adayı falan sanır… Turkcell kaliteli şirkettir, böyle profillere izin vermez sanırım." ifadeleriyle kendisini eleştiren şahsın işten çıkarılmasını talep etti.

        KIRAÇ TEPKİ GÖSTERDİ: SENİ ELEŞTİRDİ DİYE İŞTEN Mİ ATTIRACAKSIN?
        Yaşananlar sonrası şarkıcı Kıraç daha önce tartışma yaşadığı Özgür Demirtaş'ın, "Senin twitini beğenmedi,eleştirdi diye adamı işten mi attıracaksın?" sorusunu yöneltti.

        KIRAÇ'I ENGELEDİ
        Demirtaş bu kez de kendisini eleştiren Kıraç'o engelledi.

        "TÜRKİYE BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL TEK POZİSYONLARI KARİYER PLANLAMASIDIR"
        Kıraç daha sonra Demirtaş'ın kendisini engellediğini belirten bir görsel paylaşarak "Bu kadar demokrasi!" dedi. Kıraç, Türkiye bunların umurunda değil.Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca." ifadeleriyle Demirtaş tespiti yaptı.

        İKİ İSİM DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞTI
        Kıraç ve Özgür Demirtaş daha önce de tartışmıştı.

        KIRAÇ'I KÜÇÜMSEMİŞTİ
        Kıraç'ın "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye'de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine yanıt veren Demirtaş, "Kim bu Kıraç?" diyerek şarkıcıyı küçümsedi.

        Özgür Demirtaş, Kıraç'a cevap veren tweet'inde şu ifadeleri kullandı.

            "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?"

            "BIKTIM BU KİBİRDEN"
            Demirtaş'ın açıklamalarının ardından bir kibir gördüğünü ifade eden Kıraç, "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" dedi.

            "SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN"
            Demirtaş "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına." ifadelerini kullandı.

            "BU ÖZGÜVEN PATLAMASINI NEYE BORÇLUSUN"
            Son olarak Demirtaş'a cevap veren Kıraç ise, şu cümleleri kullandı:

            ""Kim bu Kıraç" nedir? Peki! Sor birine söylesin eğer Türkiye'de yaşıyorsan. Şimdi daha meraktayım. Bu özgüven patlamasını neye borçlusun?"
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            Haberler Güncel Şarkıcı Kıraç'tan Özgür Demirtaş tespiti: Türkiye bunların umurunda değil bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır
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