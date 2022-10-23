Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks Türkiye'yi övdü felaket tellalı Özgür Demirtaş kudurdu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, kendilerini ekonomist sanan Türk felaket tellalarının moralini bozacak bir paylaşımda bulundu.
Brooks, Twitter hesabından yaptığı Türkiye ekonomisiyle ilgili grafik paylaşımında "Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı büyük oranda arttı" dedi.
Brooks, "Ağustos 2022'deki (mavi) ihracatın toplam değeri, Ağustos 2021'in %110 üzerinde ve önceki tüm zirvelerin üzerindeydi. Piyasalar, çoğu ithalata değil ihracata odaklanan Türkiye ile Rusya arasındaki değişen ticaret ilişkilerine odaklanıyor" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un bu açıklaması Türkiye'de kendisini ekonomist olarak adlandıran felaket tellalı Özgür Demirtaş'ın zoruna gitti.
Demirtaş, "Robin Haydi!! Mavi çizginin yanındaki KIRMIZI GÖKDELEN nedir? Bundan da bahsetmek ister misin?" dedi.
Brooks'un Demirtaş'a verdiği cevap ise ders niteliğindeydi. Brooks, Demirtaş'ın bahsettiği kırmızı çizgilerin fiyata etkisinin olmadığını söyleyerek "Bu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından ithalatındaki büyümenin dağılımıdır. Kırmızı, büyümenin açıkça bir fiyat etkisi olduğu Rusya. Türkiye'den Rusya'ya ihracatı işaretledim çünkü bu hacimler artıyor ve fiyat etkisi değil…" dedi.