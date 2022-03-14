Sosyal medyada kavga var! Şarkıcı Kıraç ekonomist Özgür Demirtaş'ı eleştirdi! Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında 'takipçi' kavgası

Demirtaş'ın 4 milyona yakın takipçisi olmasını eleştiren Kıraç, cevapsız kalmadı.

"KİM BU KIRAÇ"

Kıraç'ın "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye'de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine yanıt veren Demirtaş, "Kim bu Kıraç?" diyerek şarkıcıyı küçümsedi.

Özgür Demirtaş, Kıraç'a cevap veren tweet'inde, şu ifadeleri kullandı.

"Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?"