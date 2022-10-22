Mansur Yavaş fiyaskosu rakamlara yansıdı: İflas eden ASKİ değil ABB

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su indirimi ve bütçe konusu başta olmak üzere alenen götürdüğü algı operasyonuna set çekti. Özcan, gerçekleri rakam dökerek vatandaşlarla paylaştı.
GETİRDİĞİ TEKLİFLERİN YÜZDE 98'İNİ ONAYLADIK
Hakan Han Özcan, A Haber'de yayınlanan ve Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programının canlı yayın konuğu oldu. Özcan, Mansur Yavaş'ın "Biz Meclis'te çoğunluk değiliz. Bizi çalıştırmıyorlar, engelliyorlar." algısı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun tamamen yalan olduğunu ifade etti.
Hakan Han Özcan şunları söyledi:
Şu ana kadar kendilerinin getirmiş olduğu Başkanlık yazılarıyla, kredi talepleriyle, biz şu ana kadar yüzde 98 getirmiş oldukları kararları onaylamışız. Lakin şöyle bir algı yapılıyor: Bizim Meclis'teki sayımız çok az. Bundan dolayı bizi engelliyorlar, çalıştırmıyorlar. Külliyen yalan. Şu ana kadar 3,5-4 yıl oldu. Sayısızca vaatleri var. O kadar bütçeler yapıldı. Merkezi hükümetten gelen miktarlar var, ortada. Bizim vermiş olduğumuz krediler var. Lakin mesela 2 yılda bir altgeçit bitmez mi? Ankara'da eskiden 60 günde, 90 günde altgeçitler üstgeçitler yapılır, bitirilirdi.
ASKİ KÂRDAN ZARAR EDİYOR
Özcan, Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce "Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanamayacağına inanıyorum" dediğini ancak göreve gelince 4 kez suya zam yapma girişiminde bulunduğunu söyledi.