Mansur Yavaş fiyaskosu rakamlara yansıdı: İflas eden ASKİ değil ABB

Özcan şöyle konuştu:

Velev ki ASKİ gelirinden, kârından zarar etti; ASKİ'nin 3 aylık zararı 500 milyon lira diyelim. 500 milyon lira kardan zarar var. Şimdi sadece merkezi hükümetten geçen ay 1 milyar 100 küsur milyon lira ek para geldi. Yani hükümetten aldığın paraya rağmen sen ufacık bir kardan zarar etmekten dolayı fakir fukarayı, ihtiyaç sahiplerini hemen 'yardımları kesiyorum' diye tehdit et. Buradaki amaç ne? AK Parti ile hükümet ile belediyeyi karşı karşıya getirmek. Aynı zamanda burada bütçeler ortada. Mesela normalde kesinleşen bütçe, kendi kitapçıklarında 7 milyar 680 milyon lira. ABB'nin gider bütçesi bu. Ama sadece 2021 yılında İller Bankası'ndan 7 milyar 790 milyon lira para gelmiş. Sadece merkezi hükümetten gelen para bu. 110 milyon lira fazlası kalmış oluyor. Ne yazık ki kişisel algıya ayırdıkları, beğeni almak için sosyal medyaya aktardıkları başka şeyler var. Ve aynı zamanda yandaşlara vermiş oldukları ihaleler var.