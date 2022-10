Mansur Yavaş fiyaskosu rakamlara yansıdı: İflas eden ASKİ değil ABB

KAT BE KAT AŞMIŞ DURUMDALAR

Normalde personel giderleri, bütçe giderlerinin yüzde 30'unu geçemez. Ama belediye şirketleri ile birlikte baktığınız zaman geçiyor. Sayıştay'ın da tespit ettiği konular var. Mesela özel kalem, bütçenin belli bir oranında doğrudan ihaleye çıkabilir. Ama onları da kat be kat aşmış durumdalar. Şu an şöyle bir durumları var: 'Zaten biz tozpembe gözüküyoruz, yapacağımız her şeyi yapalım'. Zaten Ankara'ya hizmet etme gibi bir dertleri yok. Şu an da başka başka dünyaları var. Ne yazık ki hem İstanbul'da hem Ankara'da verdikleri vaatleri bari gerçekleştirseler.