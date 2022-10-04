CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne su faturası isyanı büyüyor! 60 lira gelen su faturası 4 bin 722 bin TL’ye çıktı

Gölbaşı Belediye Başkanı Oğuz Tanrıverdi: "CHP'li Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakmak, Ağustos ayında yaptığı konuşmada; 'Siz kırsal mahalleye geçin, biz de ASKİ ile görüşerek bu fiyat tarifelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni beklemeksizin su tarifelerinde indirime alacağız' demişti. Halen bir indirim tarifesi uygulanmadı. Sayın Mansur Yavaş, yüksek gelen su faturalarını üstünden atmak için vatandaşlara yalan yanlış mesajlar gönderiyor. Söz konusu mesajda, 'İlçe belediyesinin 'kırsal alan' kararı almaması nedeniyle bazı köylerde su faturası yüksek gelmektedir. Karar almayıp bile bile açıklama yaparak halkı tahrik eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır' deniliyor. Biz yazımızı 4 Temmuz 2022 tarihinde gönderdik, revize istediler. Tekrar gönderdik, ama su faturaları yüksek gelmeye devam ediyor."

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KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.



Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.