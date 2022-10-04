CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne su faturası isyanı büyüyor! 60 lira gelen su faturası 4 bin 722 bin TL’ye çıktı

4 BİN 722 TL SU FATURASI
Fahri Çakır, "70 yıldır bu köyde yaşıyorum. Geçmişte en fazla gelen su faturası 60-70 TL'ydi. Şimdi su faturaları çok yüksek geliyor. 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğim?" diye sordu. Ali Sofu Erdem de; "Geçen sene 45 TL gelen fatura bu sene 1.329 TL olarak geldi. Sayın Mansur Yavaş, verilen sözlerin hiç birini yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MESAJLA TEHDİT
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, yüksek su faturalarının haberlere yansımasının ardından kırsal kesimde yaşayan köylülere mesaj gönderdiği öğrenildi. Söz konusu mesajda; "İlçe belediyesinin 'kırsal alan' kararı almaması nedeniyle bazı köylerde su faturası yüksek gelmektedir. Karar almayıp bile bile açıklama yaparak halkı tahrik eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" iddiasında bulunuldu.