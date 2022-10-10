Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapması gündemden düşmüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik kararı görüştü. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı.
MECLİSTE MANSUR YAVAŞ'IN SUYA İNDİRİM KARARINI VETO ETMESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi gerçekleştirildi.
Toplantıda; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik karar görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi; Mansur Yavaş'ın veto kararına itiraz etti.
Meclis; Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri suya indirim yapılmasına yönelik oy kullandı. CHP ve İP ise önergeye ret oyu verdi.
MANSUR YAVAŞ'IN KARARI 2. DEFA VETO EDEMİYOR
Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını 2. defa veto etme hakkı bulunmuyor. Mansur Yavaş, ya Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararına uyacak ya da suya indirim kararının kalkması için mahkemeye başvuracak.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararı almıştı.
MANSUR YAVAŞ, SUYA KONUTTA YÜZDE 149.4 İLE YÜZDE 352.4 ORANINDA ZAM YAPMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.
Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.
ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?
KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)
2019 Mart: 5 lira
4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş
(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş
(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş
İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)
2019 Mart: 12 lira 71 kuruş
4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş
KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)
2019 Mart: 1 lira
4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş
MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)
2019 Mart: 2 lira 5 kuruş
4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş
(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)