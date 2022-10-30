AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta söylediği tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun hür nesillleri

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Ünal, konuşmasına ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiriyi kabul ettiğini belirtirken Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik sözlerini 'Hakaret, düşmanlık ve nefret' olarak niteledi.

Ünal, açıklamasında şunları söyledi;

"Önceki gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vizyonu ile geleceğimize damga vuracak "Türkiye Yüzyılı" lansmanımızı gerçekleştirdik. Dün ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizi tamamladık ve asırlık hayalimiz TOGG'un banttan çıkışı ile heyecanlandık. Her biri Cumhuriyetimizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum.

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

*21.10.2022 günü Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum.

"CUMHURİYETİN FİKRİ HÜR İRFANI HÜR BİR EVLADI OLARAK GÖRÜYORUM"

*Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum.