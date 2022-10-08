Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International'da Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi: Putin, Batı ile 'yeni büyük bir anlaşma' yapmak istiyor

CNN International televizyonunda bir programa konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği hakkında bilgi veren Kalın, bu görüşmenin iki liderin 6-7 gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.
"TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASINA UKRAYNA OLUMLU BAKIYOR"
Kalın, Başkan Erdoğan'ın dün Putin ile, İstanbul'da imzalanan ve 6 milyon tona yakın Ukrayna tahılının dünyanın farklı bölgelerine gönderilmesini sağlayan tahıl anlaşmasının uzatılması konusunu görüştüklerini belirterek, "Biz de bu anlaşmanın uzatılmasını istiyoruz. Ukrayna tarafıyla görüştük, olumlu bakıyorlar. Ruslarla da konuşuyoruz. Kendi mahsullerini, amonyak ve gübrelerini gönderme konusunda bazı endişeleri var. BM ile bir anlaşmaları vardı, bu yüzden bazı detayları çözmeye çalışıyorlar yani bunlar sorunlardan bazılarıydı." dedi.