Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'da duyurdu! Kritik 'gaz' anlaşması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet Libya'ya çıkarma yaptı.
KRİTİK GAZ ANLAŞMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla el Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Barışı tesis etmek için her türlü desteğe hazırız. Libya ile olan ilişkiler gücümüzü ortak tarihimizden alıyor. İlişkilerimizi daha da ileri taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor.
Amacımız Libya'yı düzenli bir orduya kavuşturmak. Tereddüt etmeden Libya'nın yanındayız.
Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız
TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.
Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yaptı.
HANGİ KONULAR GÜNDEMDE
Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler ve Libya ile 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde sürdürülen iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.
Diplomatik kaynaklar, Libya'da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret ediyor.
Heyetin, Trablus'un Tacura bölgesinde Trablus Büyükelçiliği yerleşkesinin inşası için Libya makamlarınca tahsis edilen araziyi de ziyaret etmesi öngörülüyor.
Trablus'ta temaslarının ardından heyetin akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor.