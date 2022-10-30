A Haber Togg'u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber'in Togg izlenimi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrikası resmi törenle açılırken, A Haber ekibi de tarihi anları yerinden takip etti. A Haber ekibi, banttan inen ilk yerli araç Togg'la sürüş deneyimi yaşadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu yolculuğa eşlik etti. İşte o görüntüler ve A Haber'e özel açıklamalar...
30.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 30.10.2022 11:26
Türkiye'nin otomobili Togg'un üretiminin yapıldığı Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından da inişi kutlandı.