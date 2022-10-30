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Haberler Güncel A Haber Togg'u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber'in Togg izlenimi

A Haber Togg'u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber'in Togg izlenimi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrikası resmi törenle açılırken, A Haber ekibi de tarihi anları yerinden takip etti. A Haber ekibi, banttan inen ilk yerli araç Togg'la sürüş deneyimi yaşadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu yolculuğa eşlik etti. İşte o görüntüler ve A Haber'e özel açıklamalar...

30.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 30.10.2022 11:26
A Haber Togg’u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber’in Togg izlenimi

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretiminin yapıldığı Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

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A Haber Togg’u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber’in Togg izlenimi

Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından da inişi kutlandı.

A Haber ekibi Togg'u test etti | Video

A Haber Togg’u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber’in Togg izlenimi

A Haber ekibi, banttan ilk inen yerli otomobil Togg ile sürüş deneyimi yaşadı.

A Haber Togg’u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber’in Togg izlenimi

Direksiyonda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vardı.

A Haber Togg’u sürdü milli otomobili test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti! İşte A Haber’in Togg izlenimi

Bakan Varank, "Togg Türkiye'nin en tanınmış markalarından biri oldu. Bir otomobilden fazlası, bu bir teknolojik alet" ifadelerini kullandı.

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