TOGG nasıl satılacak? Türkiye’nin otomobiliyle ilgili merak edilenler yanıt buldu: Cari açığı kapatmaya 10 milyar euroluk katkı

Togg, açılışta satış stratejisini de açıkladı. Kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak. Kasımda İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktasını açacak.

Başkan Erdoğan Togg aracını test etti | Video

2023'e kadar bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.