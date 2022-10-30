TOGG nasıl satılacak? Türkiye'nin otomobiliyle ilgili merak edilenler yanıt buldu: Cari açığı kapatmaya 10 milyar euroluk katkı
Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan Togg'un üretiminin yapıldığı Gemlik Kampüsü'nün açılışı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Togg'un ilk otomobili seri üretimle banttan indi. Peki 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olması beklenen Togg'da satışlar nasıl olacak? Merak edilen sorular yanıt buldu.
Fabrikada üretilen ilk araçlar homologasyon testlerine tabi tutulacak. Testlerin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak.
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Ardından yine C segmentindeki Sedan modeli üretilecek. Togg, otomotiv sektöründeki değişimleri göz önüne alarak hatchback modelin üretimden vazgeçerek, bugün trend haline gelen Cross Coupe'yi üretme karar aldı.
KAPASİTE 100 BİN ADET
Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak beş farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. Yıllık 100 bin adet kapasitesi olan Togg'un 2023'de üreteceği araç sayısı 17-18 bin adet olacak.
Togg, açılışta satış stratejisini de açıkladı. Kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak. Kasımda İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktasını açacak.
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2023'e kadar bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.
30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLUYOR
Doğuştan elektrikli modüler platformu ile Togg, "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Beş kişilik bir aile için yeterli 420 litre, arka koltuklar yatırıldığında 1.900 litreye kadar genişleyen bir bagaj hacmi sunacak.