Herkes Togg'un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...
Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan inerken, milyonlarca kişi aracın özelliklerini de merak ediyor. Başkan Erdoğan'ın aracı kullandığı sırada torpido üzerinde yer alan ve şoföre odaklı parçanın ne olduğu da merak edilmişti. O soru cevabını buldu. İşte Togg'un merak edilen parçası ve işlevi...
30.10.2022 08:25 - Son Güncelleme: 30.10.2022 08:25
2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde üretimin başlamasına saatler kala otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
TORPİDODA AHŞAP DETAYLAR
Togg'un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.