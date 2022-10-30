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Haberler Ekonomi Herkes Togg'un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

Herkes Togg'un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan inerken, milyonlarca kişi aracın özelliklerini de merak ediyor. Başkan Erdoğan'ın aracı kullandığı sırada torpido üzerinde yer alan ve şoföre odaklı parçanın ne olduğu da merak edilmişti. O soru cevabını buldu. İşte Togg'un merak edilen parçası ve işlevi...

30.10.2022 08:25 - Son Güncelleme: 30.10.2022 08:25
Herkes Togg’un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

Togg'un ilk aracı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes Togg’un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde üretimin başlamasına saatler kala otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Herkes Togg’un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

Togg'un dış görünüşünün yanında içindeki detaylar da merak ediliyor.

Herkes Togg’un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

TORPİDODA AHŞAP DETAYLAR
Togg'un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.

Herkes Togg’un içindeki o detayı merak ediyordu! Ne işe yaradığı ortaya çıktı! İşte dikkat çeken özellik...

BOYDAN BOYA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLAR
Konsolda boydan boya yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanıldı. Ayrıca kolçağın hemen önünde multimedya donatısı da yer alıyor.

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