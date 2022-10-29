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    29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi! 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE?

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, 29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var? 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan etkinlikler ve konserler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yaşına özel İstanbul'un farklı ilçelerinde çeşitli konserler düzenlenecek. Etkinliklerin ve konserlerin takvimi belli oldu. Peki, 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE? 29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi!

    29 EKİM KONSERLERİ...

    GÖKSEL KONSERİ: MALTEPE/ Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı-GÖKSEL(20.00)
    OĞUZHAN KOÇ KONSERİ: Kartal Meydanı (20:30)
    YAŞAR KONSERİ: Maçka Demokrasi Parkı(20.00)
    HAYKO CEPKİN KONSERİ: Sarıyer Merkez (20.00)

    SERTAB ERENER KONSERİ:İspark Avcılar Açık Otoparkı (20.00)
    MURAT BOZ KONSERİ: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğlu (20.00)
    DUMAN KONSERİ: Barbaros Meydanı (21.00)

        29 EKİM TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI'NDA METRO METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?

        İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi.

        CUMHURİYET NE ZAMAN, NASIL İLAN EDİLDİ?

        Yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi ile yönetildikten sonra, 1876-1878 ve 1908-1918 yılları arasında meşruti monarşi ile yönetildi.

        Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği bir bağımsızlık mücadelesine başladı.

        Kadın erkek, genç yaşlı demeden sürdürülen Milli Mücadele, 1923 yılında büyük bir zafer ile sonuçlandı. Bu süreçte, 23 Nisan 1920 tarihinde "Büyük Millet Meclisi" adıyla Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Bu sırada da ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetildi.

        27 Ekim 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti'nin istifa etmesi ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu.

        Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

        Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.
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        Haberler Güncel 29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi! 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE?
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