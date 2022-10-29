29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi! 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan etkinlikler ve konserler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yaşına özel İstanbul'un farklı ilçelerinde çeşitli konserler düzenlenecek. Etkinliklerin ve konserlerin takvimi belli oldu. Peki, 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE? 29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi!
29 EKİM KONSERLERİ...
GÖKSEL KONSERİ: MALTEPE/ Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı-GÖKSEL(20.00)
OĞUZHAN KOÇ KONSERİ: Kartal Meydanı (20:30)
YAŞAR KONSERİ: Maçka Demokrasi Parkı(20.00)
HAYKO CEPKİN KONSERİ: Sarıyer Merkez (20.00)
SERTAB ERENER KONSERİ:İspark Avcılar Açık Otoparkı (20.00)
MURAT BOZ KONSERİ: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğlu (20.00)
DUMAN KONSERİ: Barbaros Meydanı (21.00)