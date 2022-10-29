29 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? İLÇE İLÇE konser listesi! 29 Ekim 2022 ücretsiz konser ve etkinlikler NEREDE?

29 EKİM TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI'NDA METRO METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi.

CUMHURİYET NE ZAMAN, NASIL İLAN EDİLDİ?

Yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi ile yönetildikten sonra, 1876-1878 ve 1908-1918 yılları arasında meşruti monarşi ile yönetildi.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği bir bağımsızlık mücadelesine başladı.

Kadın erkek, genç yaşlı demeden sürdürülen Milli Mücadele, 1923 yılında büyük bir zafer ile sonuçlandı. Bu süreçte, 23 Nisan 1920 tarihinde "Büyük Millet Meclisi" adıyla Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Bu sırada da ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetildi.