Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım! Şebnem Korur Fincancı ve tüm merkez konseyi üyeleri görevden alınsın!

Katıldığı PKK terör örgütü yanlısı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ikinci adım geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istemiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı.
"TTB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI SIFATIYLA YAYINA KATILDI"
Sabah'ta yer alan habere göre, Terör Suçları Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılan davanamede, Rasime Şebnem Korur hakkında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ihbar evrakı bulunduğu, hakkında ceza soruşturması yürütüldüğü ve davalının Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi başkanı olarak 2022 yılında seçilerek halen aktif olarak başkanlık görevini yürüttüğü belirtildi. Fincancı'nın silahlı terör örgütüyle bağlantılı internet üzerinden yayın yapan Medya Haber TV'ye 19 Ekim'de "TTB Merkez Konseyi Başkanı" sıfatıyla canlı olarak katıldığı, yayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin zehirli, kimyasal, toksik gazlar kullanmak suretiyle yasaklı, kimyasal silahlar kullandığını, aynı yayında "Zap'ta Kimyasal Silahla Gerillalar Katledildi." arka fon resmi kullanan ana haber spikerine açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.
"O KANAL HAKKINDA 15 FARKLI SORUŞTURMA VAR"
Fincancı'nın katıldığı Medya Haber TV'nin PKK silahlı terör örgütünün güdümünde faaliyet gösteren medya yayın organı olduğu, yayınların örgütün şiddet eylemlerini kamuoyunu aldatıcı ve farklı gösterilmeye çalışması için kullanıldığı, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Medya Haber TV hakkında 15 farklı PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığına ilişkin soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi.