Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım! Şebnem Korur Fincancı ve tüm merkez konseyi üyeleri görevden alınsın!

"AMAÇLARI DIŞINDA FAALİYETTE BULUNAMAZLAR"

Başsavcılık tarafından hazırlanan davanamede, Türk Tabipler Birliği'nin 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu seklinde mevzuatının bulunduğu, "Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları kuruluş amacının dışında faaliyette bulunamazlar" şeklinde genel faaliyet amacının açıkça belirlendiği, aynı kanunda "Türk Tabipler Birliği'nin tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla" kurulduğu vurgulandı. Aynı kanunda "Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipler Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir" seklinde ayrı bir düzenlemenin olduğunu belirten Başsavcılık, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde yürüttüğü ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtildi. Bu gerekçelerle Asliye Hukuk Mahkemesinden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini yerlerine de yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istendi.