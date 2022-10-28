Almanya’dan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya skandal destek: Tutuklanması endişe verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir" ifadelerine yer verildi.