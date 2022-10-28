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    • 28.10.2022 14:30
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    • 28.10.2022 14:37
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    Almanya’dan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya skandal destek: Tutuklanması endişe verici

    Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hadsizce kimyasal silahla suçlayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Fincancı’nın tutuklanmasına ilk tepki HDP ve CHP’den geldi. Fincancı’ya yurt dışından skandal destek ise Almanya’dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda Fincancı’nın tutuklanmasının “endişe verici” olduğu söylendi. Almanya’nın PKK tarafından harca bağlandığı 2021 yılında raporlara yansımıştı.

    takvim.com.tr
    Almanya’dan Fincancı’ya skandal destek: Endişe verici

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair açıklama geldi.

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir" ifadelerine yer verildi.

    TTB BAŞKANI FİNANCI TUTUKLANDI
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yönündeki sözlerinin ardından büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

        İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

        FİNCANCI'NIN İLK İFADESİ
        Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifadesini verdi. Söz konusu sözlerini PKK'nın kanalında yapan Fincancı, savcıya verdiği ifadede, "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" dedi.

        PKK PROPAGANDASIN ALMAN POLİSİ GÖZ YUMDU
        Geçtiğimiz Haziran ayında terör seviciler Almanya Düsseldorf'ta Türkiye aleyhine yürüyüş yapmış, Alman polisi skandala göz yummuştu.

            ALMANYA'YI HARACA BAĞLAMIŞ
            Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), yayınladığı 2021 yılı raporunda, terör örgütü PKK'ya geniş yer verdi.

            Başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporda, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmadığı ve çalışmalarını yürütmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

            PKK 16 MİLYON 700 BİN EURO HARAÇ TOPLADI
            PKK'nın Almanya'da "Kürt halkının tek temsilcisi olma iddiası" ile propaganda faaliyetleri yürüttüğü vurgulanan raporda, 2021 yılında bağış kampanyası adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi. BfV Başkanı Thomas Haldenwang yaptığı açıklamada, terör örgütünün Avrupa genelinde topladığı haraç miktarının 30 milyon euroyu aştığının tahmin edildiğini belirterek, PKK'nın topladığı paraları Türkiye'de terörün finansmanında kullandığını aktardı.



            PKK'nın Almanya'daki Türk hedeflerine yönelik eylemlerin yapılması tehdidinin de sürdüğü belirtilen raporda, 2013'den günümüze kadar Almanya'dan 295 kişinin PKK saflarına katılmak üzere Ortadoğu ülkelerine gittikleri ve 30'unun bu bölgelerde öldükleri, 150 kişinin de Almanya'ya geri döndüğü aktarıldı.

                ALMANYA'DA 14 BİN 500 PKK ÜYESİ VAR
                Almanya'da PKK'nın 4 saha, 9 eyalet ve 31 bölgeye ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu aktarılan raporda, Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu belirtilerek, Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu belirtildi.
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