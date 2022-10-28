Almanya’dan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya skandal destek: Tutuklanması endişe verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair açıklama geldi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir" ifadelerine yer verildi.
TTB BAŞKANI FİNANCI TUTUKLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yönündeki sözlerinin ardından büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.