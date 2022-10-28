Selçuk Bayraktar duyurdu: Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı!

Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernleşmesi için büyük bir aşamadır. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye başlıyoruz. Bunları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan çok önce sipariş etmiştik. Ukrayna'da olup bitenler, bu silahı almakla ilgili verdiğimiz kararın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.