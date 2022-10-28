Selçuk Bayraktar duyurdu: Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Bayraktar, NATO ülkesine TB2'lerin ilk teslimatının gerçekleştiğini ve göreve hazırladıklarını söyledi.
KIZILELMA'NIN UÇUŞUNA HAZIRLANIYORUZ
Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
İnsansız hava araçlarında dünyada kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. Hedefimiz olan üretim, özkaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz platform olan, muharip havacılığı kapsayan KIZILELMA'nın uçuşuna hazırlanıyoruz.
TEKNOLOJİ FİRMALARIMIZ BAŞARACAK
Baykar'ın stratejik işbirliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu. Fuarın ülkemiz savunma sanayisinin geldiği nokta açısından böylesine büyük bir rağbet görmesi hakikaten ülkemiz adına gurur verici.
Ülkemizin mihenk taşı haline geldiği, yaşadığımız dönemde, krizleri değerlendirirsek ülkemizin böylesine jeopolitik, stratejik anlamda önem kazanması bizleri ayrıca milletimizin ferdi olarak gururlandırıyor. Tüm diğer sivil alanlarda da gençlerimiz, teknoloji firmalarımız başaracak.