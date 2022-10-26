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    • 26.10.2022 17:37
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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Türk İHA'larına övgü: Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler... İngiltere İHA alacak mı?

    Türk Savunma Sanayisinin göz bebeği olan İHA ve SİHA'lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının modern savaşlarda oyun değiştirici olduğunu söyledi. Öte yandan Ben Wallace, İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediklerine yönelik soruya da yanıt verdi.

    AJANSLAR
    Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler

    Suriye'den Libya'ya Karabağ'a kadar birçok bölgede oyun değiştiren İHA ve SİHA'larımız dünyanın övgüsünü almaya devam ediyor.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının modern savaşlarda oyun değiştirici olduğunu söyledi.

    Wallace, İstanbul'da düzenlenen "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" kapsamında SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti.

    İngiliz savunma bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile fuarı gezdi

    MODERN SAVAŞI DEĞİŞTİRDİLER
    Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler." değerlendirmesini yaptı.

    Birleşik Krallık ordusuna yönelik yatırımlar kapsamında keşif yaptıklarını anlatan Wallace, "Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu." ifadelerini kullandı.

    TÜRK İHA'SI ALACAKLAR MI?
    İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

    Wallace, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la iyi bir arkadaş olarak sık sık görüştüğünü dile getirerek iki ülke ordularının ihtiyaçlarına yönelik spekülasyonlar yapmayı doğru bulmadığını kaydetti.

        Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Wallace, "Dünyanın en iyi savaş uçakları. Arkasında güçlü bir iş birliği var. Güzel bir yanı da kendi savunma sanayinizin istediğiniz özelliğini ekleyebilmeniz. Kapalı sistem, çok yüksek paralar verip başka bir ülkenin sistemlerini kullandığınız savaş uçaklarından değil." dedi.

        Wallace, Türk füzelerinin de Eurofighter jetlerine yerleştirilebildiğini aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 alması üzerine ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına değinen Wallace, "ABD-Türkiye ilişkileri konusunda bir yorum yapmayacağım." diye konuştu.

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        Haberler Güncel İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Türk İHA'larına övgü: Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler... İngiltere İHA alacak mı?
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