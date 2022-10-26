İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Türk İHA'larına övgü: Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler... İngiltere İHA alacak mı?

Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Wallace, "Dünyanın en iyi savaş uçakları. Arkasında güçlü bir iş birliği var. Güzel bir yanı da kendi savunma sanayinizin istediğiniz özelliğini ekleyebilmeniz. Kapalı sistem, çok yüksek paralar verip başka bir ülkenin sistemlerini kullandığınız savaş uçaklarından değil." dedi.

Wallace, Türk füzelerinin de Eurofighter jetlerine yerleştirilebildiğini aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 alması üzerine ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına değinen Wallace, "ABD-Türkiye ilişkileri konusunda bir yorum yapmayacağım." diye konuştu.