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    • 02.10.2022 17:43
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    • 02.10.2022 17:43
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    Son dakika: Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

    Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Sayın Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

    Selçuk Bayraktar’a Devlet Liyakat Nişanı

    Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

    Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran Sn Zelensky'e ve Sn. Andriy Yermak'a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.
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