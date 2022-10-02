Son dakika: Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran Sn Zelensky'e ve Sn. Andriy Yermak'a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.