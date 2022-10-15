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    • 15.10.2022 23:13
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    Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran sözler: Kızılelma'nın son aşamalarındayız

    Türkiye savunma sanayi alanında başta İHA ve SİHA teknolojisiyle yeni bir çağ açıyor. Bayraktar SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te gençlerle bir araya geldi. Baykratar, insansız savaş uçağı Kızılelma için heyecan verici müjdeler paylaştı. Selçuk Bayraktar, "İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" dedi.

    Bayraktar: Kızılelma’nın son aşamalarındayız

    23 Yetenek Derneği tarafından bu sene ikincisi organize edilen Zirve 23, bugün 2 bini aşkın üniversite öğrencisi gencin katılımıyla gerçekleşti.

    Maslak'taki Volkswagen Arena'da düzenlenen zirvede gençler, etkili liderlerin hikayelerini dinleme imkanı buldu. Zirvede gençler için sürpriz konuklardan biri Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

    Devrim temasıyla gençlerle buluşan Bayraktar, konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başladı. Bayraktar, Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı.

    DÜNYANIN EN İYİSİNİ YAPABİLİRSİNİZ
    Gençlerle konuşan Selçuk Bayraktar, "Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi.

    KIZILELMA'NIN SON AŞAMALARINDAYIZ
    Bayraktar şunları söyledi: 20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz. Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim.

        En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar.

        YETER Kİ VİZYONUNUZ DOĞRU OLSUN
        Bayraktar, "Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz" dedi.

        Bayraktar, "TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik" ifadelerini kullandı.

        SAHADA YENİ DÖNEM: İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI
        Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

            Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

            Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

            İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

            GÜÇ ÇARPANI OLACAK
            Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

                Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

                Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

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                Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran sözler: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
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