Birgün eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yaptığı yalan haber için manşetten tekzip yayınladı

Gerçeğe aykırı ve somut gerekçesi olmayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrak'ın kişilik haklarını ihlal eden Birgün Gazetesi, geçtiğimiz 6 Eylül tarihindeki asılsız haberi için manşetten tekzip yayınladı. Birgün Gazetesi geçtiğimiz 6 Eylül tarihinde manşetinden 'Damadın has borsa takımı' manşetiyle Borsa İstanbul yönetimindeki kişilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın ekibinden olduğu, dolayısıyla Borsa İstanbul'un Albayrak'ın kontrolünde olduğuna ilişkin iddialarda bulunan bir habere imza attı. Albayrak, avukatı İsa Sinan Göktaş aracılığıyla avukatı aracılığıyla söz konusu asılsız iddialarla ilgili mahkemeye başvurdu ve yargılama süreci tamamlandı. Birgün Gazetesi'nin bugünkü sayısında manşetinden duyurduğu iddialarla ilgili tekzip metnini yayınladı.