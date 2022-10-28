6'lı masada yeni kriz: Meral Akşener o hamleyi genel başkanlardan habersiz yaptı! Hüseyin Baş...

İşte o yazının ilgili kısmı;

"Peki, bu davetten CHP'nin ve diğer beş partinin haberi var mı?

CHP'li bir üst düzey yetkili "Hiç bilgimiz yoktu" diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor.

Bu bilgiyi Kürşad Zorlu reddetmiyor. Zorlu, "Partimiz adına görüşümüzü belirttik" diyor.

Ayrıca Altılı Masa'nın bileşenleri bugüne kadar genişleme için herhangi bir talep ya da önerinin masaya getirilmediğini vurguluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu ana kadar genişleme meselesi konuşulmadı" diyor.

Altılı Masa, hiç genişlemediği için nasıl bir prosedür izleneceği bilinmiyor.

Altılı Masa'da kafalar hayli karışık…

CHP'liler olumlu yaklaşıyor.

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, yeni katılıma sıcak bakmadıklarını söylüyor.

Şahin:

"Yeni katılımlar istişare, müzakere ve mutabakat temelinde altı liderin vereceği kararla gerçekleşebilir. Şu an böyle bir mutabakat yok."

"NEDEN OLMAZ?"&NBSP;DİYE SORDUM.

"Olmaz, çünkü masa yeterince yol aldı" diyor.

Gelecek Sözcüsü Serkan Özcan da farklı düşünmüyor. Akşener'in daveti için "Sürpriz oldu. Haberimiz yoktu" diyor. Ahmet Davutoğlu'nun bilgisinin olmadığını söylüyor.

Özcan, "BTP'nin Altılı Masa'nın genişlemesini gerektirecek çalışmasını görmüyorum" diye konuşuyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydediyor. "Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım" diyerek, temkinli bir yanıt veriyor.

İddia: Baş, Trabzon'dan aday

Görünen o ki Akşener, 14 Kasım'daki Altılı Masa toplantısında "BTP de katılsın mı?" teklifini getirecek.

Çünkü İyi Parti Sözcüsü Zorlu, "Biz Altılı Masa'nın güçlenmesi ve çeşitliliğinin artmasını önemsiyoruz" diyor.

İyi Partililere göre seçimde gençlerin tercihi belirleyici olacak. Baş da gençlerin sevdiği bir siyasetçi olarak önce çıkıyor. "Baş'ın oyu Demokrat Parti'den fazla" diyorlar.

Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İyi Parti'den Trabzon'dan milletvekili adayı olacak.

YA 'HAYIR' DENİRSE?

BTP davetini Akşener'in Altılı Masa'ya hamlesi ve emrivakisi olarak okumak gerekiyor. Akşener, Altılı Masa'da ağırlığını artırmak ve el yükseltmek istiyor.

Baş'ın katılımı, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde İyi Parti'nin elinin güçlenmesini sağlayacak. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olduğu, Mansur Yavaş'ı istediği sır değil.

ALTILI MASA, BAŞ'I REDDEDERSE NE OLUR?

Bu, Akşener'i de reddetmek anlamına gelecektir.

Olası "Hayır" yanıtı, Prof. Kürşad Zorlu ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla büyüyen, AK Parti tabanına genişleyen İyi Parti açısından Altılı Masa'da krize ve belki de uzak vadede kopuşa gerekçe oluşturabilir."

MASA RESMEN DAĞILIR MI?

Masadaki isimlerin birbirinden bağımsız ve habersiz hareket etmesi masanın kafa olarak dağıldığını gösteriyor. Ancak son bomba masayı resmen dağıtacak cinsten... Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere masanın diğer Genel Başkanları Akşener'in bu habersiz hamlesine ne yanıt verecek?