6'lı masada yeni kriz: Meral Akşener o hamleyi genel başkanlardan habersiz yaptı! Hüseyin Baş...

6 masanın adaylık savaşının ardından yeni bir kriz daha patladı.
Dün takvim.com.tr'nin detaylandırdığı İYİ Parti'nin 'Hüseyin Baş' çıkışından masanın haberinin olmadığı öğrenildi.
HÜSEYİN BAŞ BOMBASI
6'lı muhalefet 8 aydır toplanmasına rağmen adayını belirleyemezken son toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklama ve sonrasında yaşananlar masa için yeni bir kriz çıkardı.
BTP Genel Başkanı Baş geçtiğimiz gün FOX TV'de canlı yayına katıldı.
SAADET TARAFINDAN VETO EDİLDİKLERİNİ AÇIKLADI: FAZLA ATATÜRKÇÜLER
Millet İttifakı'na girme talebi hakkında konuşan Baş dün katıldığı yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.
Baş şu ifadeleri kullandı:
"Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.
KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ
Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."