Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 11:32
    ABONE OL

    6'lı masada yeni kriz: Meral Akşener o hamleyi genel başkanlardan habersiz yaptı! Hüseyin Baş...

    6'lı masanın yeni krizi Hüseyin Baş oldu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı. Baş'ın açıklamasının ardından 6'lı masanın diğer ortağı İYİ Parti, Saadet'in aksine Baş'a ittifaka gelin daveti yaptı. Ancak Meral Akşener'in bu hamlesinin masadan habersiz olduğu ortaya çıktı. İşte yeni krizin detayları.

    takvim.com.tr
    Masada kriz bitmiyor!

    6 masanın adaylık savaşının ardından yeni bir kriz daha patladı.

    Dün takvim.com.tr'nin detaylandırdığı İYİ Parti'nin 'Hüseyin Baş' çıkışından masanın haberinin olmadığı öğrenildi.

    HÜSEYİN BAŞ BOMBASI
    6'lı muhalefet 8 aydır toplanmasına rağmen adayını belirleyemezken son toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklama ve sonrasında yaşananlar masa için yeni bir kriz çıkardı.

    BTP Genel Başkanı Baş geçtiğimiz gün FOX TV'de canlı yayına katıldı.

    SAADET TARAFINDAN VETO EDİLDİKLERİNİ AÇIKLADI: FAZLA ATATÜRKÇÜLER
    Millet İttifakı'na girme talebi hakkında konuşan Baş dün katıldığı yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

    Baş şu ifadeleri kullandı:

    "Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

    KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ
    Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."

        İYİ PARTİ İTTİFAKA ÇAĞIRDI
        Baş'ın açıklamaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu'na gönderdiği Karamollaoğlu'nu da 'fazla Atatürkçüler' diyerek reddettiği BTP'ye İYİ Parti'den davet geldi.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'ın Fox'daki konuşmasından bir kısmı paylaşarak, "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır."

        YENİ KRİZ PATLADI: MASANIN HABERİ YOK
        Yaşanan gelişmeler sonrası kriz patladı. İYİ Parti'nin bu çıkışından 6'lı masanın haberinin olmadığı ortaya çıktı.

        DEVA VE GELECEK SICAK BAKMIYOR
        Masanın en büyük ortağı CHP'nin dahi haberinin olmadığı öğrenilirken DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin bu davete olumlu bakmadığı ortaya çıktı.

        CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz konuyu köşesine taşıdı ve masadaki krizin detaylarını verdi.

        Hüseyin Baş'ın davet edilmesine giden süreci anlatan Saymaz son teklifin masadan habersiz olduğunu ve krizin İYİ Parti'nin masadan kopuşuyla sonuçlanabileceğini belirrtti.

        İşte o yazının ilgili kısmı;

        "Peki, bu davetten CHP'nin ve diğer beş partinin haberi var mı?

        CHP'li bir üst düzey yetkili "Hiç bilgimiz yoktu" diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor.

        Bu bilgiyi Kürşad Zorlu reddetmiyor. Zorlu, "Partimiz adına görüşümüzü belirttik" diyor.

        Ayrıca Altılı Masa'nın bileşenleri bugüne kadar genişleme için herhangi bir talep ya da önerinin masaya getirilmediğini vurguluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu ana kadar genişleme meselesi konuşulmadı" diyor.

        Altılı Masa, hiç genişlemediği için nasıl bir prosedür izleneceği bilinmiyor.

        Altılı Masa'da kafalar hayli karışık…

        CHP'liler olumlu yaklaşıyor.

        DEVA Sözcüsü İdris Şahin, yeni katılıma sıcak bakmadıklarını söylüyor.

        Şahin:

        "Yeni katılımlar istişare, müzakere ve mutabakat temelinde altı liderin vereceği kararla gerçekleşebilir. Şu an böyle bir mutabakat yok."

        "NEDEN OLMAZ?"&NBSP;DİYE SORDUM.
        "Olmaz, çünkü masa yeterince yol aldı" diyor.

        Gelecek Sözcüsü Serkan Özcan da farklı düşünmüyor. Akşener'in daveti için "Sürpriz oldu. Haberimiz yoktu" diyor. Ahmet Davutoğlu'nun bilgisinin olmadığını söylüyor.

        Özcan, "BTP'nin Altılı Masa'nın genişlemesini gerektirecek çalışmasını görmüyorum" diye konuşuyor.

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydediyor. "Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım" diyerek, temkinli bir yanıt veriyor.

        İddia: Baş, Trabzon'dan aday

        Görünen o ki Akşener, 14 Kasım'daki Altılı Masa toplantısında "BTP de katılsın mı?" teklifini getirecek.

        Çünkü İyi Parti Sözcüsü Zorlu, "Biz Altılı Masa'nın güçlenmesi ve çeşitliliğinin artmasını önemsiyoruz" diyor.

        İyi Partililere göre seçimde gençlerin tercihi belirleyici olacak. Baş da gençlerin sevdiği bir siyasetçi olarak önce çıkıyor. "Baş'ın oyu Demokrat Parti'den fazla" diyorlar.

        Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İyi Parti'den Trabzon'dan milletvekili adayı olacak.

        YA 'HAYIR' DENİRSE?
        BTP davetini Akşener'in Altılı Masa'ya hamlesi ve emrivakisi olarak okumak gerekiyor. Akşener, Altılı Masa'da ağırlığını artırmak ve el yükseltmek istiyor.

        Baş'ın katılımı, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde İyi Parti'nin elinin güçlenmesini sağlayacak. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olduğu, Mansur Yavaş'ı istediği sır değil.

        ALTILI MASA, BAŞ'I REDDEDERSE NE OLUR?
        Bu, Akşener'i de reddetmek anlamına gelecektir.

        Olası "Hayır" yanıtı, Prof. Kürşad Zorlu ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla büyüyen, AK Parti tabanına genişleyen İyi Parti açısından Altılı Masa'da krize ve belki de uzak vadede kopuşa gerekçe oluşturabilir."

        MASA RESMEN DAĞILIR MI?
        Masadaki isimlerin birbirinden bağımsız ve habersiz hareket etmesi masanın kafa olarak dağıldığını gösteriyor. Ancak son bomba masayı resmen dağıtacak cinsten... Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere masanın diğer Genel Başkanları Akşener'in bu habersiz hamlesine ne yanıt verecek?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Güncel 6'lı masada yeni kriz: Meral Akşener o hamleyi genel başkanlardan habersiz yaptı! Hüseyin Baş...
            SON DAKİKA