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    • Güncel
    • 27.10.2022 15:34
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    • 27.10.2022 16:02
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    6'lı masanın yeni Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe toplantısının ev sahibi DEVA Partisi!

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Şubat ayından bu yana toplanan 6+2’li masa, hala adayını belirleyemedi. Kendi seçmeninin bile isyan ettiği aday belirleyememe durumu masa üyelerini pek rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Geçen ay CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantı bu ay DEVA Partisi Genel Merkezi’nde olacak. Takvim.com.tr daha önce 6+2’li masanın toplantı menüsünü gündeme getirmiş, altın gününü aratmayan menü seçmenin tepkisini çekmişti. 14 Kasım’da yapılacak toplantıdan aday çıkıp çıkmayacağı kadar toplantının menüsü de merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    6’lı masanın yeni toplantısının ev sahibi DEVA Partisi!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Şubat ayından bu yana toplanan ve bırakın aday çıkarmayı eşgal bile çizemeyen 6'lı masa 14 Kasım Pazartesi günü Deva Partisi Genel Merkezi'nde toplanacak.

    Saat 12:00'da başlayacak toplantından herhangi bir aday isminin çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu. Öte yandan masaya en büyük eleştirilerden biri de menü olmuştu.

    Zira geçtiğimiz toplantılarda seçmenleri kendilerinden aday ismi beklerken onlar sarma, börek, baklavalarla altın gününü andıran keyifli vakitler geçirmişti.

    Deva Partisi'ndeki toplantıdan yine Cumhurbaşkanı adayı çıkmazsa konu menüleri olacak gibi görünüyor.

        GERÇEK YÜZLERİ BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKTI!
        CHP ve İYİ Parti'nin ABD ziyaretinin ardından Okyanus Ötesi'nden beklenen adım gelmiş, 6+1'li masa son olarak Avrupa Parlamentosu'nda yan yana boy göstermişti.

        Bu kapsamda CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un ev sahipliğinden Brüksel'de bir araya gelmişti.

        Heyette yer alan isimler ise şu şekilde;

        CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

        CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz

        HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan

        DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç

        Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım

        İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz

        AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, FES Türkiye Temsilcisi Henrik Meyer

        HDPKK ASİL ORTAK OLARAK MASADA
        6'lı masanın gölge ortağı, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de asil ortak olarak Millet İttifakı bileşenlerinin yer aldığı masaya oturması, saman altından yürütülen ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

        İKİYÜZLÜ SİYASET BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE: HDPKK VE İYİ PARTİ AYNI MASADA
        HDPKK ve İYİ Parti'nin aynı masada yer alması ise sahnelenen ikiyüzlü siyaseti kanıtlar nitelikte.

        Bilindiği üzere 2019'daki yerel seçimlerde HDP ile iş tutan İYİ Parti, CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık' vaadi sonrası "İş birliği yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosuna soyunmuştu.
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        Haberler Güncel 6'lı masanın yeni Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe toplantısının ev sahibi DEVA Partisi!
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