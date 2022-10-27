6'lı masanın yeni Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe toplantısının ev sahibi DEVA Partisi!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Şubat ayından bu yana toplanan ve bırakın aday çıkarmayı eşgal bile çizemeyen 6'lı masa 14 Kasım Pazartesi günü Deva Partisi Genel Merkezi'nde toplanacak.
Saat 12:00'da başlayacak toplantından herhangi bir aday isminin çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu. Öte yandan masaya en büyük eleştirilerden biri de menü olmuştu.
Zira geçtiğimiz toplantılarda seçmenleri kendilerinden aday ismi beklerken onlar sarma, börek, baklavalarla altın gününü andıran keyifli vakitler geçirmişti.
Deva Partisi'ndeki toplantıdan yine Cumhurbaşkanı adayı çıkmazsa konu menüleri olacak gibi görünüyor.