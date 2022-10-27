6'lı masanın yeni Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe toplantısının ev sahibi DEVA Partisi!

HDPKK ASİL ORTAK OLARAK MASADA

6'lı masanın gölge ortağı, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de asil ortak olarak Millet İttifakı bileşenlerinin yer aldığı masaya oturması, saman altından yürütülen ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

İKİYÜZLÜ SİYASET BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE: HDPKK VE İYİ PARTİ AYNI MASADA

HDPKK ve İYİ Parti'nin aynı masada yer alması ise sahnelenen ikiyüzlü siyaseti kanıtlar nitelikte.



Bilindiği üzere 2019'daki yerel seçimlerde HDP ile iş tutan İYİ Parti, CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık' vaadi sonrası "İş birliği yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosuna soyunmuştu.