İzmir’de kaçak sigara operasyonu: 4 tutuklama

Ekipler, 16 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 milyon 768 bin 400 makaron, 5 milyon 679 bin 620 doldurulmuş sigara, 4 bin 200 elektronik nargile cihazı, 100 paket kaçak sigara, 2 bin 600 sigara kağıdı, 150 kilo nargile melası, 2 sigara sarma makinası, 170 boş nargile tütünü ambalajı, 2 bin 930 bandrol fotokopisi, 92 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.