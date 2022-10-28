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    • 28.10.2022 11:21
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    İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 4 tutuklama

    İzmir'in 5 ilçesinde, polisin düzenlediği, milyonlarca kaçak sigara ile boş makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

    DHA
    İzmir’de kaçak sigara operasyonu: 4 tutuklama

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.

    Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde, önceki gün, eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Ekipler, 16 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 milyon 768 bin 400 makaron, 5 milyon 679 bin 620 doldurulmuş sigara, 4 bin 200 elektronik nargile cihazı, 100 paket kaçak sigara, 2 bin 600 sigara kağıdı, 150 kilo nargile melası, 2 sigara sarma makinası, 170 boş nargile tütünü ambalajı, 2 bin 930 bandrol fotokopisi, 92 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere emniyete götürüldü. 30 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., M.B., A.B. ve O.Ç. tutuklandı.
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