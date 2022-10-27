Son dakika: YÖK Başkanı'ndan KPSS soruşturması hakkında flaş açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Özvar, yeni neslin yükseköğretime ulaşabilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedef olarak belirdiklerini söyleyerek, "Yükseköğretim elitizmin bir aracı değildir. Bütün dünyada, ABD başta olmak üzere, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yükseköğretim artık talep eden, yeteneği olan herkese kapılarını açan bir kurum haline gelmiştir. Bu, ABD'de 50 yıldır, Çin'de 30 yıldır, Japonya'da 30 yıldır böyledir. Biz yükseköğretimi talep eden yeni nesillerin eğer kapasitesi varsa ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırmayı bir hedef olarak belirledik. Yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engeli kaldırdık. Bu 'elini kolunu sallayan üniversite okusun' manasına gelmiyor. Yükseköğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Geçen sene giriş barajını kaldırma amacımız da buydu. Geçen sene almış olduğumuz karar, stratejik hedeflerin bir sonucuydu" dedi.

'PUANLAR VE SIRALAMALAR YUKARI ÇIKTI'

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin, OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunları bakımından hala ortalamanın altında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özvar, 150 puan barajının ciddi bir sıkıntı yarattığını gördüklerine vurgu yaparak, "Öğrencilerin kaliteli olup olmadığını bu 150 barajı mı belirliyor? Kaliteyi niye 160, 140 belirlemiyor da 150 belirliyor? Bu baraj daha 1'nci sınavda öğrencilerin yarısından fazlasını döküyor. Dökünce 10 tane öğrenci, 100 tane kontenjan. Biz dedik ki; bu yarışı açalım, yarışın önündeki engelleri kaldıralım. Sınavda en fazla doğru cevap verebilen bir hiyerarşi içinde sıralansın. Gelin, sınavı puan üstünlüğü sınavına döndürelim, baraj sınavı olmaktan çıkaralım. Yaptığım tam olarak bu, puan üstünlüğüne dayalı bir sınav haline getirmek. Bu ne getirdi? Başarı puanı istemeyen işletme, iktisat, sosyoloji, açık öğretim ve bütün ön lisans programları, bütün programlarda puanlar ve sıralamalar yukarı çıktı. Geçen sene 4 binle Boğaziçi'ne girilen bölümlere şu anda 2 bin 800- 3 bin ile giriyorlar. Geçen sene 2 milyon öğrencinin içerisinde ilk 3-4 bine girenler, 3 milyon 243 bin insanın arasında 2 bin 800- 3 bine girmiş oldu. Yani hem daha fazla öğrencinin içerisinde ilk 3 bine giriyor, hem daha üstüne. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 binde kapattığımız bir program, bu sene 2 bin 800'le kapattı" ifadelerini kullandı.