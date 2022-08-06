ÖSYM kolları sıvadı! KPSS ve diğer sınavlara yeni soru havuzu

ÖSYM geçmişte yaptığı birçok sınavın sorularını daha sonra belli bir ücret karşılığında yayınevlerine satabiliyor. Yayınevleri de bu soruları kendi kitaplarında "ÖSYM'nin çıkmış soruları" olarak yayımlayabiliyor. Ancak piyasanın kullanımına verilen bu sorular ÖSYM'nin havuzundan temizlenmek zorunda.
KPSS'nin iptaline neden olan aynı sorunun sadece KPSS'de değil geçmiş yıllardaki DGS'lerden (Dikey Geçiş Sınavı) birinde de sorulmuş bir soru olabileceği iddiası da değerlendiriliyor.
İddiaya göre; bu sınav yapıldıktan sonra sorular yayınevlerine satılmış, ancak o soru ÖSYM'nin soru havuzundan çıkarılmamış. Benzer bir ihmalkârlık diğer sorular için de geçerli olabileceği için ÖSYM'nin soru havuzunun tamamen temizlenip yeniden güvenli soru bankası oluşturulması gündemde.