ÖSYM kolları sıvadı! KPSS ve diğer sınavlara yeni soru havuzu

İptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için ÖSYM kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. Uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

KPSS sınavının ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.