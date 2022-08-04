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    • Güncel
    • 05.08.2022 02:52
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    • 05.08.2022 03:10
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    KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı

    CHP ve yandaşı çukur medya iptal edilen KPSS sınavını algı ve manipülasyon malzemesine dönüştürerek büyük bir ahlaksızlık örneği sergiledi. Fondaş TELE 1'de CHP'li Bülent Tezcan'ın katıldığı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun KPSS iddialarına taraf olan yayınevini ziyaret ettiği ve bu ziyarette çekilen fotoğrafların afiş olarak kullandığı yalanı ortaya atıldı. CHP'lilerin söz konusu iftirasını ise iddia ettikleri fotoğraf bozguna uğrattı. O fotoğraflar söylenildiği gibi yayınevinde değil, Bakanlığın eğitim binasında kaymakam adayları ile çekildiği anlaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'a sert tepki göstererek "Ahlâk fukaraları" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP ve yandaşlarından büyük ahlaksızlık! KPSS...

    31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruların sızdırıldığına yönelik iddialar ve incelemelerin ardından iptal edildi.


    Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından devletin zirvesi harekete geçmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'tek bir evladımızın bile mağdur olmasına izin vermeyeceğiz' diyerek Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti.



    Gelişmelerin akabinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı ve yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bayram Ali Ersoy atandı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında iddialara taraf olan Yediiklim Yayınevi'ne de emniyet güçlerince baskın düzenlendi. Çeşitli materyallere el konuldu.

    KPSS'NİN İPTALİ SONRASI CHP VE YANDAŞI ÇUKUR MEDYADAN SKANDAL ALGI OPERASYONU
    Tüm bu yaşananlar ışığında olayı siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştürmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşı çukur medya skandal bir algı operasyonuna soyundu.



    CHP'ye yakınlığıyla bilinen besleme medyanın temsilcilerinden TELE 1'in sunucusu, CHP'li Bülent Tezcan'ı konuk ettiği yayında "Tanıtım afişlerinde bu yayınevinin Süleyman Soylu'nun ziyaretinden fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı Sayın Tezcan. Yani bu yayınevini Soylu ziyaret ediyor, fotoğraflar çekiliyor, tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor" şeklinde mesnetsiz bir iddiada bulundu.

    KPSS'nin iptalinden kendisine propaganda ve manipülasyon malzemesi devşiren CHP'li Bülent Tezcan da ahlaksız yalanı sürdürdü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'açıklama borcun var' çağrısını yaptı.



    Öte yandan Birgün de haberi "Süleyman Soylu, KPSS skandalında adı geçen Yediiklim'in tanıtım afişinde" başlığıyla servis etti.




    Fotoğrafta: Bakanlık binasında çekilen fotoğrafı tanıtım afişi gibi servis eden CHP yandaşı medyanın haberlerine bir örnek



        YAYINEVİ DEDİLER, BAKANLIĞIN EĞİTİM BİNASI ÇIKTI!
        Birgün, Tele1 ve Bülent Tezcan'ın yalanı ise iftiralarına malzeme ettikleri fotoğraflar bozguna uğrattı. Çünkü söz konusu fotoğraflar iddia edildiği gibi yayınevinde değil, Bakanlığın eğitim binasında kaymakam adayları ile çekildi.



        "AHLAK FUKARALARI"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı çukur medyanın dolaşıma soktuğu iftirayı net bir dille yalanladı.

        Bakan Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

        İşte Süleyman Soylu'nun paylaşımından satır başları;

        Önce PKK'nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı)

        Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar.

        Ahlâk fukaraları
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