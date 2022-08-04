KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı





CHP'ye yakınlığıyla bilinen besleme medyanın temsilcilerinden TELE 1'in sunucusu, CHP'li Bülent Tezcan'ı konuk ettiği yayında "Tanıtım afişlerinde bu yayınevinin Süleyman Soylu'nun ziyaretinden fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı Sayın Tezcan. Yani bu yayınevini Soylu ziyaret ediyor, fotoğraflar çekiliyor, tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor" şeklinde mesnetsiz bir iddiada bulundu.



KPSS'nin iptalinden kendisine propaganda ve manipülasyon malzemesi devşiren CHP'li Bülent Tezcan da ahlaksız yalanı sürdürdü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'açıklama borcun var' çağrısını yaptı.