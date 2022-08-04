KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruların sızdırıldığına yönelik iddialar ve incelemelerin ardından iptal edildi.
Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından devletin zirvesi harekete geçmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'tek bir evladımızın bile mağdur olmasına izin vermeyeceğiz' diyerek Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti.
Gelişmelerin akabinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı ve yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bayram Ali Ersoy atandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında iddialara taraf olan Yediiklim Yayınevi'ne de emniyet güçlerince baskın düzenlendi. Çeşitli materyallere el konuldu.
KPSS'NİN İPTALİ SONRASI CHP VE YANDAŞI ÇUKUR MEDYADAN SKANDAL ALGI OPERASYONU
Tüm bu yaşananlar ışığında olayı siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştürmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşı çukur medya skandal bir algı operasyonuna soyundu.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen besleme medyanın temsilcilerinden TELE 1'in sunucusu, CHP'li Bülent Tezcan'ı konuk ettiği yayında "Tanıtım afişlerinde bu yayınevinin Süleyman Soylu'nun ziyaretinden fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı Sayın Tezcan. Yani bu yayınevini Soylu ziyaret ediyor, fotoğraflar çekiliyor, tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor" şeklinde mesnetsiz bir iddiada bulundu.
KPSS'nin iptalinden kendisine propaganda ve manipülasyon malzemesi devşiren CHP'li Bülent Tezcan da ahlaksız yalanı sürdürdü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'açıklama borcun var' çağrısını yaptı.
Öte yandan Birgün de haberi "Süleyman Soylu, KPSS skandalında adı geçen Yediiklim'in tanıtım afişinde" başlığıyla servis etti.
Fotoğrafta: Bakanlık binasında çekilen fotoğrafı tanıtım afişi gibi servis eden CHP yandaşı medyanın haberlerine bir örnek