Muharrem İnce'den iftiracı Şebnem Korur Fincancı ve destekçilerine tepki: Bunlar terör destekçisi, ahlaksızlığını solculuk diye yutturan aptallar

PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sarılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Fincancı'ya CHP ve HDP başta olmak üzere bazı siyasi parti ve derneklerden destek geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, duruma tepki gösterdi
BU SAÇMALIKLARA ZAMANIMIZ YOK
İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. İnce stantları dolaşarak ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. İnce, fuar alanında basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Saçmalık, bu PKK'ya ve terör örgütlerine hizmet etmektir. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur.
APTALLIĞI SOLCULUK OLARAK YUTTURAMAZLAR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek, bu tür saçmalıkları ve ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar" dedi.