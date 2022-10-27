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    • 27.10.2022 16:48
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    Muharrem İnce'den iftiracı Şebnem Korur Fincancı ve destekçilerine tepki: Bunlar terör destekçisi, ahlaksızlığını solculuk diye yutturan aptallar

    Terör örgütü PKK'nın 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' yalanına sahip çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Fincancı'ya HDP'nin yanı sıra CHP ve Deva Partisi'nden de destek açıklamaları geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bunlar terör örgütünün destekçisi. Ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar" ifadeleriyle Fincancı ve destekçilerine sert tepki gösterdi.

    DHA
    takvim.com.tr
    Fincancı ve destekçilerine sert tepki

    PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sarılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Fincancı'ya CHP ve HDP başta olmak üzere bazı siyasi parti ve derneklerden destek geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, duruma tepki gösterdi

    BU SAÇMALIKLARA ZAMANIMIZ YOK
    İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. İnce stantları dolaşarak ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. İnce, fuar alanında basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

    Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Saçmalık, bu PKK'ya ve terör örgütlerine hizmet etmektir. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur.

    APTALLIĞI SOLCULUK OLARAK YUTTURAMAZLAR
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek, bu tür saçmalıkları ve ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar    " dedi.

        "NE İŞİMİZ VAR LİBYA'DA?" DİYENLERDEN DEĞİLİZ
        İktidara yönelik " Doğru bulmadığımız işler var, fakat doğru bulduğumuz işler de var" yorumu yapan İnce, "Bizim gurur duyduğumuz olaylar var, pandemide hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla gurur duyduk. Bizim Memleket Partisi olarak duruşumuz nettir, kişilerin kimliğiyle, siyasi düşünceleriyle, aidiyetleriyle değil başarısıyla ilgileniriz. Biz "Ne işimiz var Libya'da?" veya "Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyenlerden değiliz" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den iftiracı Şebnem Korur Fincancı ve destekçilerine tepki: Bunlar terör destekçisi, ahlaksızlığını solculuk diye yutturan aptallar
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