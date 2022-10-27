Muharrem İnce'den iftiracı Şebnem Korur Fincancı ve destekçilerine tepki: Bunlar terör destekçisi, ahlaksızlığını solculuk diye yutturan aptallar

PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sarılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Fincancı'ya CHP ve HDP başta olmak üzere bazı siyasi parti ve derneklerden destek geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, duruma tepki gösterdi

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İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. İnce stantları dolaşarak ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. İnce, fuar alanında basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.