Son dakika: Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası! Tek tutuklu sanık 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi...Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 10'uncu duruşmasında karar açıklandı. 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının tutuklu sanığı Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam bin 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmıştı.