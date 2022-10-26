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    • 26.10.2022 21:15
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    • 26.10.2022 21:15
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    CHP'lilerin saldırdığı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaşananları A Haber'de anlattı | CANLI

    Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, dün İBB'nin açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edince, CHP'liler tarafından saldırıya uğramış ve küfürlere maruz kalmıştı. Yazıcı, A Haber canlı yayınında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.. İşte o açıklamalar...

    AHaber CANLI YAYIN

    İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

    CHP'lilerden Şadi Yazıcı'ya saldırı! İşte en net anlar saniye saniye kamerada

    BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

    YAZICI ALANDAN AYRILIRKEN DARBEDİLDİ ÖLMÜŞ ANNESİNE KÜFÜR EDİLDİ
    Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi. Şadi Yazıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

    Şadi Yazıcı dün yaşanan skandalın ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    YAZICI YAŞANLARI ANLATIYOR
    Yazıcı, A Haber canlı yayınında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel CHP'lilerin saldırdığı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaşananları A Haber'de anlattı | CANLI
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