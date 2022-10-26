Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2022 22:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 23:10
    ABONE OL

    HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili alçaklığa doymuyor! TBMM'de PKK'yı aklamaya yeltendi: Kirli sicilini deşifre ettik

    HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili Dilan Dirayet Taşdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Meclisi'ni kirletmeye devam ediyor. TBMM'deki odasından PKK'nın yayın organına mülakat veren Taşdemir, terörle mücadele bütçesi üzerinden örgütü aklamaya yeltendi. Bu gelişmenin ardından Takvim.com.tr, HDPKK'nın Gara vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in kirli sicilini sizler için deşifre etti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    HDP’nin Ağrı, PKK’nın Gara vekilinden alçaklık!

    Halkların Demokratik Partisi isimli oluşum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Meclis'ini kirletmeye devam ediyor.

    Terör örgütü PKK ile gönül bağı olan, talimatlarını Kandil'den alan CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

    HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili alçaklığa doymuyor!

    HDPKK'nın Ağrı vekili Dilan Dirayet Taşdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında örgütün medya organı Medya Haber isimli platforma mülakat verdi.



    Ankara'nın terörle mücadele için ayırdığı bütçeye ilişkin rezil ifadeler kullanan Taşdemir, "Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor" ifadelerini kullanarak bebek katili PKK'ya arka çıktı, rezillikte zirve yaptı.

    2023'TE DAHA DA DERİNLEŞECEK
    Dilan Dirayet Taşdemir "2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı.Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz" dedi.

    GARA'YA GİDEN HDPKK'LI VEKİL
    HDPKK'nın Ağrı vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in bu skandalı sonrası akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden vekil" sözleri geldi.

    Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir" ifadelerini kullanmıştı.

    Takvim.com.tr, TBMM odasında PKK propagandası yapan, HDPKK'nın Gara vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in kirli ve rezil sicilini sizler için derledi;


    TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!
    Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu.

    SABAH'ın haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.



        HÜKÜMETE KARŞI İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ!
        PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sloganların atıldığı KJA'nın toplantılarına düzenli olarak katılan Taşdemir, Ağrı'daki yasadışı KJA toplantısında örgütün sözde Serhat eyaleti dediği bölgede hükümete karşı direniş ve iç savaş çağrıları yaptı.



        TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI YIL 8 AY CEZA ALDI
        5 yıl önce Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Erzurum Tekman'daki cenaze törenine katılan Taşdemir, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmiş, hükmün geriye bırakılmasıyla beraat etmişti.

        TERÖRİSTİ KENDİ ELLERİYLE GÖMDÜ!

        GAZİ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TERÖR PROPAGANDASI!
        Taşdemir, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü militanlarına karşı yapılan operasyonları öğrencilere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştı.



            BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A METHİYELER
            Gazi Meclis'in kürsüsünden güvenlik güçlerine dil uzatacak kadar haddini aşan Taşdemir sosyal medyadan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzdü.



            5 YIL HAPİS YATTI
            HADEP kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK üyeliğinden beş yıl hapis yatmıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Reklam
            Haberler Güncel HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili alçaklığa doymuyor! TBMM'de PKK'yı aklamaya yeltendi: Kirli sicilini deşifre ettik
                SON DAKİKA