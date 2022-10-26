HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili alçaklığa doymuyor! TBMM'de PKK'yı aklamaya yeltendi: Kirli sicilini deşifre ettik

Halkların Demokratik Partisi isimli oluşum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Meclis'ini kirletmeye devam ediyor.
Terör örgütü PKK ile gönül bağı olan, talimatlarını Kandil'den alan CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi.
HDPKK'nın Ağrı vekili Dilan Dirayet Taşdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında örgütün medya organı Medya Haber isimli platforma mülakat verdi.
Ankara'nın terörle mücadele için ayırdığı bütçeye ilişkin rezil ifadeler kullanan Taşdemir, "Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor" ifadelerini kullanarak bebek katili PKK'ya arka çıktı, rezillikte zirve yaptı.
2023'TE DAHA DA DERİNLEŞECEK
Dilan Dirayet Taşdemir "2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı.Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz" dedi.
GARA'YA GİDEN HDPKK'LI VEKİL
HDPKK'nın Ağrı vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in bu skandalı sonrası akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden vekil" sözleri geldi.
Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir" ifadelerini kullanmıştı.
Takvim.com.tr, TBMM odasında PKK propagandası yapan, HDPKK'nın Gara vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in kirli ve rezil sicilini sizler için derledi;
TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!
Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu.
SABAH'ın haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.