HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara vekili alçaklığa doymuyor! TBMM'de PKK'yı aklamaya yeltendi: Kirli sicilini deşifre ettik

GARA'YA GİDEN HDPKK'LI VEKİL

HDPKK'nın Ağrı vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in bu skandalı sonrası akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden vekil" sözleri geldi.



Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir" ifadelerini kullanmıştı.



Takvim.com.tr, TBMM odasında PKK propagandası yapan, HDPKK'nın Gara vekili Dilan Dirayet Taşdemir'in kirli ve rezil sicilini sizler için derledi;



TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!

Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu.



SABAH'ın haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.