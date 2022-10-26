CHP'lilerin saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı suç duyurusunda bulundu

"PROJE BİTMİŞ DEĞİL"

Yazıcı, sözlerinin devamında, 'Biz teslim aldığımızda yüzde 25'i bitirilmişti' diyor. Kendi iddiaları. Ben uydu görüntülerine baktım. Uydu görüntülerine bakıldığında 2019'un 6. ayındaki uydu görüntüleri şu anda hiç de dedikleri gibi görünmüyor ama beyanlarına dayanıyorum yüzde 25' ten sonra tamamladıklarını söylediler. Ben brief aldım şu anda tesisin önemli kısımlarından biri olan kokuyu giderecek olan yakma ünitesi henüz devreye alınmamış. Bu hala taşınacak demektir. Bu ne demek? Koku hala devam edecek demektir. İkincisi proje bitmemiş demektir. Yakma tesisi çünkü daha bitmemiş. Orada bir bahane duydum canımı çok sıktı. 'Efendim biz bu yakma ünitesini kalan kısmını tamamladık yakma ünitesini de yapacağız kredi istedik Cumhurbaşkanlığından çıkmadı' gibi. Çok garip bir şey. Bir projenin yıllar önce yapılmış ihalesi bütün bütçesi hazırlanmış ve yapılmış. En son yakma ünitesi için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin almak, Tuzla Belediyesi bile böyle bir şey yapmaz. Yani yakma ünitesinin yapılmadığını da orada öğrendim. Proje bitmiş değil yani. Bunu da ilk defa buradan söylüyorum" dedi.

"POLİS ARKADAŞLAR VE KORUMALAR OLMASAYDI BİR ŞEYLER OLACAKTI"

Aracına yönelirken saldırıyla karşılaştığını ifade eden Yazıcı, "Arkadaşlarımızın birisinin gömleği birisinin pantolonu yırtıldı. Polislerin korumasında arabaya kadar zor gittik. Arabaya binerken dahi saldırılar oldu. Bindim arabayı sallıyorlar. Yani maalesef polis arkadaşlar ve korumalar olmasaydı bir şeyler olacaktı. Türk siyasi hayatı adına demokrasi ve özgürlük naraları atanların Türk demokrasisine katkı sağlamak yerine bu nahoş durumlara düşürmelerine ülkem adına üzüldüm" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Parti'sinden bazı kişilerin arayıp özür dilediklerini söyleyen Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardan arayıp özür dileyenler geçmiş olsun diyenler oldu ama Büyükşehir Belediyesi'nden veya buradaki ilçe teşkilatından, başkanından falan öyle bir şey olmadı. Ben darp olmadığım için sözlü saldırıda bulunanlar hakkında onların tespitini istedim. Aynı zamanda galeyana gelmiş bir topluluğa kürsüden mikrofonla yüksek bir sesle 'arkadaş provokasyona gelmiş' diyen başkanın sözünün ne kadar provakatif bir eylem veya ne kadar azmettirici olup olmadığını hukukçu arkadaşlarımız inceliyor, takip ediyorlar. Gerekirse bu konuda da dava açacağım."

ŞADİ YAZICI TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞMUŞTU

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine yapılan saldırı hakkında dün Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunmuştu.

Yazıcı, şunları söylemişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN'A VE SAYIN TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİM"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30'da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım. 2017'de ihalesi yapılan, 2018'de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ettim.