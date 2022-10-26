'Atatürk' maskeli Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme girişimi! Meral Akşener Sultan Abdülhamid Han ve Vahdettin Han'a nefret kustu

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala kifayetsiz siyaset mühendislerinin toplum değerlini aşağılayan seviyesiz oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti 'Atatürk' maskesine sığınarak ecdadın aziz hatırasını ayaklar altına aldı.
'Recep Tayyip Erdoğan' düşmanlığı etrafından birleşen ittifakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece kendilerininmiş gibi lanse ederek Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme girişimi ise kirli emelleri bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP'NİN SULTAN VAHDETTİN HAN'A OLAN NEFRETİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül 2022 tarihinde Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş, Sultan Vahdettin Han'ı 'hain' diyerek hakaret etmişti.
Bu seviyesiz sözler büyük bir infiale sebep olurken CHP'li İBB Meclisi'nden de Soyer'e destek gecikmemişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı'ya ve Sultan Vahdettin'e nefret kusmuştu.
Atatürk maskesine sığınıp ecdadı hedef gösterenler kervanında CHP ile birlikte İYİ Parti de bulunuyor.
AKŞENER'İN OSMANLI DÜŞMANLIĞI
Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdülhamid Han'a olan nefretini açıkça göstermişti.