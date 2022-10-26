'Atatürk' maskeli Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme girişimi! Meral Akşener Sultan Abdülhamid Han ve Vahdettin Han'a nefret kustu

'Recep Tayyip Erdoğan' düşmanlığı etrafından birleşen ittifakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece kendilerininmiş gibi lanse ederek Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme girişimi ise kirli emelleri bir kez daha gözler önüne serdi.



CHP'NİN SULTAN VAHDETTİN HAN'A OLAN NEFRETİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül 2022 tarihinde Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş, Sultan Vahdettin Han'ı 'hain' diyerek hakaret etmişti.

Bu seviyesiz sözler büyük bir infiale sebep olurken CHP'li İBB Meclisi'nden de Soyer'e destek gecikmemişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı'ya ve Sultan Vahdettin'e nefret kusmuştu.