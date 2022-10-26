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    • 26.10.2022 18:44
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    • 26.10.2022 19:30
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    'Atatürk' maskeli Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme girişimi! Meral Akşener Sultan Abdülhamid Han ve Vahdettin Han'a nefret kustu

    CHP ve İYİ Parti, Osmanlı Devleti ve padişahları üzerinden ecdadın aziz hatırasını ayaklar altına almaya devam ediyor. Sultan Vahdettin'e nefret kusan CHP'li Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'nın ardından İYİ Parti de Osmanlı düşmanlığı kervanına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultan Abdülhamid Han ve Sultan Vahdettin Han'a kin kusarak AK Parti'yi hedef gösterdi. Böylelikle CHP ve İYİ Parti'nin Atatürk maskesine sığınıp Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme çabası bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den ’Osmanlı’ düşmanlığı!

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala kifayetsiz siyaset mühendislerinin toplum değerlini aşağılayan seviyesiz oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti 'Atatürk' maskesine sığınarak ecdadın aziz hatırasını ayaklar altına aldı.

    'Recep Tayyip Erdoğan' düşmanlığı etrafından birleşen ittifakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece kendilerininmiş gibi lanse ederek Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme girişimi ise kirli emelleri bir kez daha gözler önüne serdi.

    CHP'NİN SULTAN VAHDETTİN HAN'A OLAN NEFRETİ
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül 2022 tarihinde Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş, Sultan Vahdettin Han'ı 'hain' diyerek hakaret etmişti.

    Bu seviyesiz sözler büyük bir infiale sebep olurken CHP'li İBB Meclisi'nden de Soyer'e destek gecikmemişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı'ya ve Sultan Vahdettin'e nefret kusmuştu.


    Atatürk maskesine sığınıp ecdadı hedef gösterenler kervanında CHP ile birlikte İYİ Parti de bulunuyor.

    AKŞENER'İN OSMANLI DÜŞMANLIĞI
    Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdülhamid Han'a olan nefretini açıkça göstermişti.



        Aynı Akşener bugün de Osmanlı düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kısır siyaseti perçinledi.

        Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Osmanlı padişahlarını vatanı satmakla suçlayıp akla ziyan bir şekilde AK Parti'yi hedef gösterdi.

        SULTAN ABDÜLHAMİD HAN VE VAHDETTİN HAN'A NEFRET KUSTU
        Sözlerinin alt metninde yine Sultan Abdülhamid Han'a kin kusan İYİ Parti lideri, "Hürriyetin tarihini beğenmeyip istibdatın tarihini yazma heveslerini ardından ne yattığını çok iyi biliyoruz" dedi.



        Akşener'in hedefinde Sultan Vahdettin Han da vardı...

        GAYELERİ ATATÜRK MASKESİNE SIĞINIP OSMANLI VE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRMEK
        "Bugünkü mücadele; AK Parti ve İYİ Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele; Vahdettin'in gemisine binenlerle, Mustafa Kemal'in büyük vizyonunun, peşinden gidenlerin mücadelesidir. Ve bizler, dimdik ayakta oldukça kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar"         ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı'nın Atatürk maskesine sığınıp Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme çabası gözler önüne serildi.
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