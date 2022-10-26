Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ilk kez' diyerek açıkladı: TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği roketi atacağız

Dünyanın en önemli Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi fuarlarından SAHA Expo ikinci gününde devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Varank, "TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bir roketi atacağız. İlk defa A Haber'de söylemiş olduk. SAGE'nin geliştirdiği 30 km menzilli bir roketi inşallah bu İDA'dan atacağız." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Buraya her gün gelseniz de yetmiyor fuar müthiş ilgi alaka müthiş, şirketlerimiz çok kabiliyetli birçok ürünü ortaya koyuyorlar. Bu manada da bir gün yetmiyor. Ben de ikinci günde biraz firmalarımızla bir araya geldim. Programlarımıza devam edeceğiz.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA BÜYÜK BİR İVME YAKALADI"

SAHA Expo bu sene müthiş bir ivme yakaladı. Aslında birkaç senedir yaptıkları çalışmaların karşılığını alıyorlar. 900'den fazla firma bunun yanında yurt dışından 56 farklı ülkeden katılımcı ziyaretçi bugün bu fuarı ziyaret ediyor. Resmi heyetler askeri heyetler buradalar. Dün Genelkurmay Başkanları, Savunma Bakanları buradaydı. Bugün İngiltere Savunma Bakanı bizzat fuarı ziyaret etmek için geldi. Bu aslında şunun göstergesi Türkiye savunma sanayii alanında özellikle özel sektör firmalarımızın gayretiyle büyük bir ivme yakaladı. Bu ivmenin karşılığını ürünlerimizle biz şu anda görebiliyoruz. Gelen heyetler memnunlar teknolojiyi tanıyorlar ürünleri tanıyorlar trendleri tanıyorlar. Bu fuar inşallah büyüyerek gelişerek devam edecek. Savunma sanayiinde yaptığımız bu başarı hikayesini biz diğer sektörlere de yaygınlaştırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İLK KEZ AÇIKLADI: FIRLATACAĞIZ

Videosu çekilen ürün bir insansız deniz aracı. Bu araçtan inşallah 2 ay içerisinde biz TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bir roketi atacağız. İlk defa A Haber'de söylemiş olduk. SAGE'nin geliştirdiği 30 km menzilli bir roketi inşallah bu İDA'dan atacağız. Bu NATO tatbikatına katılan bir ürün. Bu kabiliyetimizi diğer müttefik ülkelere de gösterdik.

TOGG HEYECANI

29 Ekim'de seri üretim bandından ilk araçları indireceğiz. Farklı bir coşkuyu da heyecanı da inşallah milletimizle beraber yaşamış olacağız. Nereye gidersek gidelim bize ilk sorulan soru Sayın Bakanım araba ne zaman çıkacak. Türk milletinin sahiplendiği bir proje.