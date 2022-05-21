Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında!





"UTANMADAN HALA KONUŞUYOR HADSİZ!"

Akşener'in hadsiz sözleri tepkileri de beraberinde getirdi.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akşener''e "Meral Akşener, bugün katıldığı programda bir kez daha Sultan 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı ve "Buranın öznesi Abdülhamid'se bugünün öznesi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün de istibdat var." dedi. Şuursuz açıklamaları için özür dileyeceğine utanmadan hâlâ konuşuyor hadsiz!" sözleriyle yüklendi.

DEVLETİNE SAHİP ÇIKANLARLA DEĞİL YIKMAYA ÇALIŞANLARLA!

Çakma milliyetçi Meral Akşener'in skandal açıklamaları kimlerle saf tuttuğunun da delili oldu. Akşener'in; devletimizi küresel güçlere karşı savunan Abdülhamid Han ve Erdoğan gibi liderlerin yanında değil de devletimizi yıkmaya çalışanların yanında yer alması vahim tabloyu gözler önüne serdi.