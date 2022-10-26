Muharrem İnce'den CHP'ye 'Şebnem Korur Fincancı' ve 'Kimyasal Silah' tepkisi: PKK'ya yağcılık Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?

Yaşananlar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı ve ona destek çıkan CHP'ye tepki gösterdi.

TERBİYESİZE BAK

"Mesela ne işimiz var Libya'da demiyoruz. 'Libya'ya asker gönderin' diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, 'Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun?' demiyoruz, onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet' oyu veriyor. CHP 'hayır' oyu veriyor. Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok.

PKK'YA YAĞCILIK ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?

Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur."