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    • 26.10.2022 18:46
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    • 26.10.2022 19:09
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    Muharrem İnce'den CHP'ye 'Şebnem Korur Fincancı' ve 'Kimyasal Silah' tepkisi: PKK'ya yağcılık Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?

    CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'yi adeta haşladı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'NIN TSK'yı hedef alan 'Kimyasal Silah' yalanına tepki gösteren Muharrem İnce, Fincancı'ya ve PKK'nın ortaya attığı yalana destek veren CHP'yi de hedefe koydu. İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?" dedi.

    takvim.com.tr
    PKK’ya yağcılık Atatürk’ün partisine yakışıyor mu?

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı ve ona destek çıkan CHP'ye tepki gösterdi.

    Terör örgütü PKK'nın ortaya attığı yalanın peşine takılan ve TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

    Muharrem İnce'den CHP'ye ve Şebnem Korur Fincan'a sert sözler

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖZALTINA ALINDI
    Fincancı Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

    Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda silah ve kaleşnikof mermisi ile örgüt propagandası yapılan yasaklı bir kitap ele geçirildi.

    CHP'li Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterirken CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yine Fincancı gibi TSK'yı hedef almıştı.

    Yaşananlar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı ve ona destek çıkan CHP'ye tepki gösterdi.

    TERBİYESİZE BAK
    "Mesela ne işimiz var Libya'da demiyoruz. 'Libya'ya asker gönderin' diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, 'Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun?' demiyoruz, onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet' oyu veriyor. CHP 'hayır' oyu veriyor. Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak. Kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok.

    PKK'YA YAĞCILIK ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?
    Hiçbir zaman kullanmamış. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur."

        ÖZEL TWITTER'DAN SAVUNDU
        CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı'nın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Özel, Twitter paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.

        SEZGİN TANRIKULU DA SKANDAL BİR DESTEK VERMİŞTİ
        Her fırsatta PKK'ya destek yürüyüşlerinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddialarına destek verermiş ve araştırılmasını talep etmişti.

        Tanrıkulu şu kandal ifadeleri kullanmıştı;

        "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur.Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım.Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç"

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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye 'Şebnem Korur Fincancı' ve 'Kimyasal Silah' tepkisi: PKK'ya yağcılık Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?
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