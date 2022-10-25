CHP'nin fonladığı Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu yerden yere vuruldu! Son anket sonuçlarını açıkladılar: Erdoğan kazanır diyen...

6'LI MASAYA TEPKİ: "NEDEN TOPLANIYORSUNUZ O ZAMAN?"

Gültekin, 6'lı masanın birbirine düşmesine ilişkin ise, "Neden partiye bile söylemedi, ABD gezisinden kimsenin haberi var mı? Kimse bilmiyor. Partililer de bilmiyor. Kemal Bey ne yapıyor bir izahat vermek zorunda. Bizim kaderimizle oynayamaz. Bu tartışmayı sonlandıracak bir siyasi akıl da yok. Arkadaş o zaman neden masada toplanıyorsunuz? ABD gezisi gibi toplumda şüphe uyandıracak konuları konuşmuyorsanız neden toplanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN