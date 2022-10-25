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    • 25.10.2022 23:15
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    • 25.10.2022 23:36
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    CHP'nin fonladığı Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu yerden yere vuruldu! Son anket sonuçlarını açıkladılar: Erdoğan kazanır diyen...

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştıkça 6'lı masada adaylık bilmecesi devam ederken, CHP medyasında da Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı çıkışlarla hedef tahtasına oturtuldu. Fondaş Halk TV'de yayın yapan Levent Gültekin ve Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını "içi boş" olarak nitelendirirken; bu söylemler nedeniyle Başkan Erdoğan'ın güven tazelediğini ifade etti. Gültekin, "Ağustos'ta Erdoğan seçimi kazanır diyenlerin oranı 47 iken, ekimde yüzde 65'e çıkmış." diye konuştu

    Halk TV’de Kılıçdaroğlu yerden yere vuruldu

    CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 6'lı masada yaşanan krizler ele alındı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına değinen Levent Gültekin ve Murat Sabuncu, CHP lideri üzerinden 6'lı masayı yerden yere vurdu.

    HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTULAR
    Akşener'in, ortağı Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi çıkışını gereksiz bulduğunu da söylemesini haklı bulduğunu söyleyen Gültekin, "Kemal Bey'in başörtüsü adımı sonrası anketlere bakacağız. Benim gördüğüm 3 tane erezyon var." dedi.

    "ERDOĞAN KAZANIR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 65"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun çıkışları nedeniyle oyunu bir hayli artırdığını söyleyen Gültekin, "Ağustos'ta Erdoğan seçimi kazanır diyenlerin oranı 47 iken, ekimde yüzde 65'e çıkmış. Toplum muhalefetteki o dağınıklık sonrası 'bunlar başaramayacak' noktasına gelmiş. Erdoğan ekim ayında en çok beğenilen siyasetçi konumuna gelmiş. Bunu kimse dert etmiyor muhalefet kanadında." diye konuştu.

        İTİRAF GİBİ SÖZLER: "ERDOĞAN ENERJİ TAZELİYOR"
        Sabuncu ise, yüzde 10'luk kararsız kesimin bir kısmının yeniden AK Parti'ye döndüğünü vurgulayarak, "3-4 anket firmasında ciddi veriler var. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarma konusunda açıklama yaptı. Biz ne biliyoruz? Eğer HDP bir aday çıkaracak olursa, yüzde 70-80 oranında 2. Tura kalıyor. 2. Tura kalırsa da büyük riskle karşı karşıya kalırız. Başta da sandığa gitmeme gibi. Ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız, Erdoğan'ın bir enerji tazelemesi var. Kabul edin ya da etmeyin." dedi.

        "KILIÇDAROĞLU TOPLUMA İZAHAT VERMEK ZORUNDA"
        Gültekin sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun topluma izahat vermesi gerektiğini söyleyip, "Konuştuğumuzda bize 6'lı masaya çok zarar veriyorsunuz diyorlar. Biz mi daha çok zarar veriyoruz yoksa siyasi parti liderlerinin kendileri mi? Kılıçdaroğlu'nun bu topluma bir izahat borcu var. Bu meseleleri neden 6'lı masada konuşmadan kamuoyuna açıklıyorsunuz? Kemal bey neden iktidara büyük bir koz veriyor." şeklinde konuştu.

        6'LI MASAYA TEPKİ: "NEDEN TOPLANIYORSUNUZ O ZAMAN?"
        Gültekin, 6'lı masanın birbirine düşmesine ilişkin ise, "Neden partiye bile söylemedi, ABD gezisinden kimsenin haberi var mı? Kimse bilmiyor. Partililer de bilmiyor. Kemal Bey ne yapıyor bir izahat vermek zorunda. Bizim kaderimizle oynayamaz. Bu tartışmayı sonlandıracak bir siyasi akıl da yok. Arkadaş o zaman neden masada toplanıyorsunuz? ABD gezisi gibi toplumda şüphe uyandıracak konuları konuşmuyorsanız neden toplanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel CHP'nin fonladığı Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu yerden yere vuruldu! Son anket sonuçlarını açıkladılar: Erdoğan kazanır diyen...
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