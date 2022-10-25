CHP'nin fonladığı Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu yerden yere vuruldu! Son anket sonuçlarını açıkladılar: Erdoğan kazanır diyen...

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 6'lı masada yaşanan krizler ele alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına değinen Levent Gültekin ve Murat Sabuncu, CHP lideri üzerinden 6'lı masayı yerden yere vurdu.
HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTULAR
Akşener'in, ortağı Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi çıkışını gereksiz bulduğunu da söylemesini haklı bulduğunu söyleyen Gültekin, "Kemal Bey'in başörtüsü adımı sonrası anketlere bakacağız. Benim gördüğüm 3 tane erezyon var." dedi.
"ERDOĞAN KAZANIR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 65"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun çıkışları nedeniyle oyunu bir hayli artırdığını söyleyen Gültekin, "Ağustos'ta Erdoğan seçimi kazanır diyenlerin oranı 47 iken, ekimde yüzde 65'e çıkmış. Toplum muhalefetteki o dağınıklık sonrası 'bunlar başaramayacak' noktasına gelmiş. Erdoğan ekim ayında en çok beğenilen siyasetçi konumuna gelmiş. Bunu kimse dert etmiyor muhalefet kanadında." diye konuştu.