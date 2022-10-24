Ara bul yok et! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya Gara'da bir darbe daha vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ARA BUL YOK ET!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."