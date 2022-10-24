Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 12:18
    ABONE OL

    Ara bul yok et! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Teröristler duman oldu!

    Terör örgütü PKK'ya Gara'da bir darbe daha vuruldu.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    ARA BUL YOK ET!
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
    Haberler Güncel Ara bul yok et! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA