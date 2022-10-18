''Para fışkırdı'' FETÖ'ye para transferine dev darbe! Operasyon görüntüleri anbean kamerada

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüt mensuplarını sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı. 3 ile 6 bin lira arasında gönderilen bir para. Kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temas ile gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti." dedi. Operasyona 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların başından yaraladığı ve günlerce yoğun bakımda kalan Turgut Aslan'ın adı verildi. Operasyonda ele geçirilen paraların dut pestilin içine kolilerin kapak kısmındaki boşluğun arasına saklandığı görüldü.