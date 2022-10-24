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    • 24.10.2022 23:43
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    • 24.10.2022 23:45
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    SON DAKİKA: Karaman'da hemşire tabancayla vuruldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hemşirenin hayati tehlikesi var

    Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı. Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayla ilgili "Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir." açıklamasını yaptı.

    DHA
    Karaman’da hemşire vuruldu! Bakan’dan flaş açıklama

    Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

    Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    KARAMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
    Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile birlikte, 1 Nolu Aile Sağlı Merkezi'nde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A. ile intihara kalkışan saldırgan Hüseyin B.'nin sağlık durumlarına ilişkin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'dan bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, saldırgan Hüseyin B. ile hemşire Emine A.'nın teyze çocuğu olduğunu ve her iki yaralının da ameliyata alındığını söyledi. Olaya ilişkin detaylı bilgileri de paylaşan Vali Akkoyun, "Bugün öğle saatlerinde Karaman 1 No'lu Sağlık Ocağı'nın üst kısmında görevli hemşerimiz Emine A., Hüseyin B. isimli vatandaşımız tarafından silahla yaralanmıştır.

        Olay yerine 112 ekiplerimiz anında müdahale etmişler. 112 Acil Yardım ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş. Tabi Hüseyin B., Emine A. hemşiremiz yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste de bulunmuştur.

        İki yaralımızın Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelere göre, Hüseyin B. ve Emine A. teyze çocukları; aralarında daha önceden herhangi bir husumetin olmadığı şu an için tespitlerimiz" dedi.

            Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Vali Akkoyun, platonik aşk iddiasına ilişkin de "Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre az önce de dediğim gibi herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, ilk belirlemelere göre alınan teyit edilmemiş bir bilgi. Tabi tahkikat sonrası, soruşturma sonrası durum netliğe kavuşturacak inşallah" diye konuştu.

            SAĞLIK BAKANI KOCA: HEMŞİRE ARKADAŞIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan şu açıklamayı yaptı "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezine gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu.

            İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Karaman'da hemşire tabancayla vuruldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hemşirenin hayati tehlikesi var
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