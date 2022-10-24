SON DAKİKA: Karaman'da hemşire tabancayla vuruldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hemşirenin hayati tehlikesi var

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Vali Akkoyun, platonik aşk iddiasına ilişkin de "Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre az önce de dediğim gibi herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, ilk belirlemelere göre alınan teyit edilmemiş bir bilgi. Tabi tahkikat sonrası, soruşturma sonrası durum netliğe kavuşturacak inşallah" diye konuştu.