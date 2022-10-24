SON DAKİKA: Karaman'da hemşire tabancayla vuruldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hemşirenin hayati tehlikesi var

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
KARAMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile birlikte, 1 Nolu Aile Sağlı Merkezi'nde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A. ile intihara kalkışan saldırgan Hüseyin B.'nin sağlık durumlarına ilişkin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'dan bilgi aldı.