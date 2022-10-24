Cemevleriyle ilgili hükümler de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 72 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Teklif ile motorlu araç ticareti mükelleflerinden vergi ödenmesini teminen 30 milyon TL'ye kadar teminat alınabilecek. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi halinde işlemler kesinleşmiş kabul edilecek. Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek.
Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerin yüzde 3'ü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3'ü oranında bütçelerinde pay ayrılacak.