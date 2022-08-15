CHP, Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz'a arka çıktı: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği sözde "Helalleşme Buluşması" skandallarla ünlenen Fatma Yavuz'un şovuna sahne oldu.
İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni hocası Fatma Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu ile helalleşti.
Yavuz'ın sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası bu konu soruldu.
"HELALLEŞMEDE KIRMIZI ÇİZGİ OLMAZ" DEDİ
Öztrak, "Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları" dedi.
Açıklamasının devamında helalleşmenin de kendi arasında kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, "Helalleşmede kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı kırmızı çizgisi olmaz" ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın açıklamaları şöyle:
"Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir."