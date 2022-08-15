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    • 15.08.2022 19:59
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    • 15.08.2022 20:13
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    CHP, Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz'a arka çıktı: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz.

    CHP'nin helalleşme tiyatrosu tam gaz devam ediyor. İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni Fatma Yavuz, “Biz de çok hata yaptık. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu ile helalleşmişti. Bu durum tartışmalara yol açarken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Atatürk ile Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz'a sahip çıktı. Öztrak, "İnsanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir" dedi.

    CHP skandala arka çıktı! Helalleşme tiyatrosu...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği sözde "Helalleşme Buluşması" skandallarla ünlenen Fatma Yavuz'un şovuna sahne oldu.

    İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni hocası Fatma Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu ile helalleşti.

    Yavuz'ın sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası bu konu soruldu.



    "HELALLEŞMEDE KIRMIZI ÇİZGİ OLMAZ" DEDİ
    Öztrak, "Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları" dedi.

    Açıklamasının devamında helalleşmenin de kendi arasında kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, "Helalleşmede kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı kırmızı çizgisi olmaz" ifadelerini kullandı.

    Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

    "Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir."



        CHP'nin helalleşme tiyatrosu çatısı altında 'başörtülüler de CHP'ye katılıyor" algısını yaymak için kurguladığı bu tezgah tepkileri çekerken, yaşanan hadisenin bir numaralı aktörü Fatma Yavuz'un da kirli geçmişini sizler için derledik.

        İşte Kılıçdaroğlu ile helalleşen Yavuz'ın başını çektiği skandallar;

        14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.

        Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.



        TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
        Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.



            "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
            Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.




            MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.

            Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.



            İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor.

            İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş.

                İBB HOCASI NİKAH TÖRENİNDE ALKOL SERVİSİ YAPTIRDI
                CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlayan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırmış, bunun da hayali olduğunu söylemişti.

                Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde alaycı bir üslup kullanmıştı.
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                Haberler Güncel CHP, Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz'a arka çıktı: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz.
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