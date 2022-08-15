CHP, Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz'a arka çıktı: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz.





"HELALLEŞMEDE KIRMIZI ÇİZGİ OLMAZ" DEDİ

Öztrak, "Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları" dedi.



Açıklamasının devamında helalleşmenin de kendi arasında kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, "Helalleşmede kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı kırmızı çizgisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir."