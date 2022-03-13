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    • Güncel
    • 14.03.2022 00:14
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    • 14.03.2022 00:14
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    İBB'nin vitrin mankeni! 'İnanç Masası' hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi yaptırdı: Skandal ifadeler...

    Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen sonrasında CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlayan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullandı. Nikah töreninde alkol servisi yaptıran İBB hocası Fatma Yavuz'un kirli geçmişini ve skandal söylemlerini sizler için derledik.

    İBB ’hocasından’ nikah töreninde alkol servisi!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, nikah töreninde alkol servisinde bulundu.

    Bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.



    "MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"
    2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.

    SKANDAL İFADELER...
    "Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:

    "Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."



    HDPKK'LI KAYA İLE HALAYA DURDU
    Nikah töreninde alkol servisi yaptıran İBB hocası Fatma Yavuz, Halkları Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile de Ermenice çalan müzik eşliğinde halay çekti.



        FATMA YAVUZ'UN GEÇMİŞİ
        14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.

        Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.



        TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
        Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.



        "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
        Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.




            MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.

            Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.



            İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor.

            İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş.
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