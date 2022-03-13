İBB'nin vitrin mankeni! 'İnanç Masası' hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi yaptırdı: Skandal ifadeler...





"MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"

2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.



SKANDAL İFADELER...

"Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:

"Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."