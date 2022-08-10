CHP beslemeleri yalanlarla zemini hazırladı, Alevi Federasyonu düğmeye bastı! Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ihraç operasyonu





Başkan Erdoğan'ın tarihi ziyaretini fondaş medya iftiraları ile gölgelemek isterken, bu ziyaretten hoşlanmayan verilen birlik ve beraberlik mesajını önemsemeyen kesimler de oldu.



ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU NEYDEN RAHATSIZ, TALİMATI KİMDEN ALDI?

Alevi Vakıfları Federasyonu, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlemleri başlattığını duyurdu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.

"BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle; Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem / Matem'; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."