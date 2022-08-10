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    • 10.08.2022 18:09
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    • 10.08.2022 18:50
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    CHP beslemeleri yalanlarla zemini hazırladı, Alevi Federasyonu düğmeye bastı! Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ihraç operasyonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cemevlerini hedef alan provokasyonların ardından Hüseyin Gazi Cemevi’ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Alevi dedeleri ile buluşup iftar programına katılan Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" mesajı verdi. Alevi dedeleri bu tarihi anları provokasyonlara yönelik 'en güzel cevap' olarak niteledi. Başkan Erdoğan'ın cemevinden verdiği birlik mesajı başta fondaş medya olmak üzere birtakım kirli odakları da rahatsız etti. Asılsız iddialar dolaşıma sokuldu, yalan haberler servis edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından tepki çeken bir olay daha yaşandı. Alevi Vakıfları Federasyonu, Erdoğan'ın dayanışma ziyareti gerçekleştirdiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlem başlattıklarını duyurdu. Bu karar, "Alevi Vakıfları Federasyonu neyden rahatsız, talimatı kimden aldı?" sorusunu da akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Kirli odaklar devrede! Akılalmaz ihraç operasyonu

    Karanlık odakların Ankara'daki Alevi cemevleri ve STK'lara yönelik saldırılarının ardından hızla harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.


    Şüphelilerin örgüt bağlantıları saldırıdaki kirli provokasyonu deşifre etti. Olayın üstüne kararlılıkla gidilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayı iftarına katılarak güçlü bir destekte bulundu.



    HESABINI SORACAĞIZ
    Erdoğan, cemevlerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar gidip, hesap soracaklarını iletti.

    Hz. Hüseyin'in ortak değer ve ortak acı olduğunu ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın bu tarihi ziyareti gündemde geniş yer buldu.

    Ziyaretle ilgili konuşan Alevi ve Bektaşi dedeleri Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin provokasyonalara yönelik en güzel cevap olduğunu dile getirdiler.



    FONDAŞ MEDYA RAHAT DURMADI
    Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalanlara cemevi yönetiminden sert tepki geldi.

    Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, yaptığı açıklamada "Alçakça bir iddia" ifadesini kullandı.

        YERİ DEĞİŞTİRİLDİ YALANI
        Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı sonrasında KRT TV'de, cemevindeki yerleşim düzeni ile ilgili iddialar ortaya atıldı; cemevi duvarında yer alan Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün tablolarının kaldırıldığı öne sürüldü.

        Erdoğan'ın katıldığı programların yayınlandığı 'Erdoğan Dijital Medya' hesabında söz konusu fotoğraların cemevi duvarında yer aldığı bir görüntü paylaşılınca; bu kez de yerlerinin Erdoğan için değiştirildiği yalanı ortaya atıldı.

        Halbuki yer değişikliğinin sebebi, duvarın nemlenmesi ve derin çatlakların oluşması.



        10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
        Bütün bu iddialara yalanlama Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız'dan geldi.

        Söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade eden Ayyıldız şunları söyledi:
        Biz bu vakfın burada 25 yıl hizmet verdiğini, Alevi topluluğunda bunun bir karşılığı olduğunu, kabul gördüğünü ve Alevi örgütü olduğunu izah ettik. Alevi örgütlerinden topladığımız belgeleri İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunarak bize 10 yıllığına tahsisini sağladık.

        ALÇAKÇA BİR İDDİA BU
        Burada yaklaşık 6 aylık bir süre geçti ve bir de kış geçirdik. Burası 1400 rakımlı yüksek bir yer. Burada çok ciddi tadilat hasıl oldu. Sırt duvarlarından su aldığı için iç duvarlar da etkilendi. Hazreti Ali ve Atatürk tabloları iç duvarlarda tahrip olmuştu. Hacı Bektaş tablosu ise yağlı boya tablo olduğu için zarar görmeden kurtardık.

        Daha sonra komple tadilata soktuk. Sonra Hazreti Ali ve Atatürk tablosunu tekrar koyduk. Kurtardığımız Hacı Bektaş-ı Veli tablosuyla beraber tekrar astık. Cemevlerimizde bulunan silsileyi de sıralamasını takip ettirerek hattat bir arkadaşımıza orijinal haliyle yaptırdık. Fotoğraf kaldırma olmadı, tam tersi baş köşemize koyduk. Alçakça bir iddia bu.

        Mümkün mü birisi gelecek bu resimleri ortadan kaldıracak ve Aleviyim diye ortada gezecek. Kendi toplumumuz içerisinde yüzümüze tükürürler. Tadilatın bir kısmını Kültür Bakanlığı, bir kısmını İçişleri Bakanlığı bir kısmını Mamak Belediyesi, bir kısmını Ankara Valiliği bir kısmını da biz üstlendik. Hâlâ tadilata ihtiyacımız var.



        Başkan Erdoğan'ın tarihi ziyaretini fondaş medya iftiraları ile gölgelemek isterken, bu ziyaretten hoşlanmayan verilen birlik ve beraberlik mesajını önemsemeyen kesimler de oldu.

        ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU NEYDEN RAHATSIZ, TALİMATI KİMDEN ALDI?
        Alevi Vakıfları Federasyonu, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlemleri başlattığını duyurdu.

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.

        "BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"
        Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle; Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

        Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem / Matem'; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."
            Kirli odaklar devrede! Akılalmaz ihraç operasyonu
            Haberler Güncel CHP beslemeleri yalanlarla zemini hazırladı, Alevi Federasyonu düğmeye bastı! Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ihraç operasyonu
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