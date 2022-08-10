CHP beslemeleri yalanlarla zemini hazırladı, Alevi Federasyonu düğmeye bastı! Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ihraç operasyonu

Karanlık odakların Ankara'daki Alevi cemevleri ve STK'lara yönelik saldırılarının ardından hızla harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Şüphelilerin örgüt bağlantıları saldırıdaki kirli provokasyonu deşifre etti. Olayın üstüne kararlılıkla gidilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayı iftarına katılarak güçlü bir destekte bulundu.
HESABINI SORACAĞIZ
Erdoğan, cemevlerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar gidip, hesap soracaklarını iletti.
Hz. Hüseyin'in ortak değer ve ortak acı olduğunu ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu tarihi ziyareti gündemde geniş yer buldu.
Ziyaretle ilgili konuşan Alevi ve Bektaşi dedeleri Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin provokasyonalara yönelik en güzel cevap olduğunu dile getirdiler.
FONDAŞ MEDYA RAHAT DURMADI
Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalanlara cemevi yönetiminden sert tepki geldi.
Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, yaptığı açıklamada "Alçakça bir iddia" ifadesini kullandı.